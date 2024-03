Valencia alberga el domingo el Critérium Internacional de Relevo Mixto de Marcha

Este domingo 10 de marzo, un circuito de 1 km ubicado en la emblemática Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia albergará el Critérium Internacional de Relevo Mixto de Marcha, en el que casi todos los mejores marchadores de nuestro país empezarán a adiestrarse en esta novedosa prueba de 42,195 kilómetros que el próximo 7 de agosto en París vivirá su ‘grande première’ olímpica al pie de la Torre Eiffel.

Disciplina mixta que se estrena en los Juegos Olímpicos

Cinco meses antes de la gran cita parisina, se dispone a estrenarse en España la disciplina mixta que sustituye en el programa olímpico a los míticos 50 km marcha (que en toda la historia de los Juegos Olímpicos solamente se disputaron en categoría masculina). Y ese primer relevo mixto de maratón de marcha en nuestro país nos ofrecerá una apasionante batalla entre 13 equipos compuestos por un hombre y una mujer (10 de ellos íntegramente españoles, dos portugueses y un mexicano), que deberán recorrer conjuntamente la distancia de Filípides alternándose de la siguiente manera: 11,195 km el hombre en la primera posta, 10 km la mujer en la segunda, 11 km de nuevo el hombre en el tercer relevo, y otros 10 km la mujer hasta llegar a meta.

Recordemos que, de cara a clasificarse para París, nada menos que 22 de las 25 plazas olímpicas disponibles ―entre las que podría haber hasta un máximo de cinco países con doble plaza― se concederán a los 22 dúos que lleguen antes a meta en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos el próximo 21 de abril en Antalya (Turquía). Los tres billetes restantes se otorgarán teniendo en cuenta las mejores marcas logradas en la distancia este año o el pasado en otras competiciones… para países que no hayan podido clasificarse en Antalya. Ahí entra en juego Valencia.

Evidentemente, la todopoderosa marcha de #EspañaAtletismo deberá aspirar claramente en tierras turcas a clasificar para los JJOO a dos equipos. Pero por si acaso, esta cita del domingo en Valencia brindará a nuestros dúos mixtos de marchadores la oportunidad de lograr grandes registros de cara a una eventual repesca con arreglo al ranking mundial de marcas. Y, sobre todo, permitirá una primera comparación y una útil referencia con respecto a algunas de las potencias internacionales de la disciplina que ya se han estrenado en la prueba en los últimos meses.

Así, como tiempos a batir, el incipiente ranking del relevo mixto de marcha lo lidera Ecuador (campeón panamericano en noviembre con 2:56:49 gracias al subcampeón mundial de 35 km, Brian Pintado, y a Glenda Morejón). E inmediatamente por detrás, a finales de enero, China (representada por Kaihua Wang y la plusmarquista mundial de 20 km Jiayu Hang) se impuso a domicilio, con 2:59:09, al todopoderoso equipo ‘A’ de Italia (2:59:30 con los vigentes campeones olímpicos de la marcha corta, Massimo Stano y Antonella Palmisano).

Cinco dúos españoles de muchos quilates

En lo que respecta a los vigentes campeones mundiales, en el Critérium Internacional de Valencia no competirá la doble oro en Budapest María Pérez, que sigue trabajando para reponerse plenamente de su lesión en el sacro. Por lo demás, no faltará ninguno de los marchadores de ambos sexos que maravillaron hace dos semanas en el mejor Campeonato de España de Marcha de la historia, y #EspañaAtletismo estará representada en la capital del Turia por cinco dúos de muchísimos quilates.

Por estado de forma reciente, la representación nacional estará liderada por el tándem compuesto por los dos flamantes campeones de España, Paul McGrath y Cristina Montesinos. Ambos conquistaron en Zaragoza su primer título nacional absoluto con la mejor marca de su vida (1:17:55 —récord de España sub23 y tercero absoluto de todos los tiempos— y 1:28:43 —octava española de siempre—, respectivamente). Tanto el campeón de Europa Sub-23 como la quinta clasificada en los 35 km marcha de Budapest están en franca progresión, pero hay especial curiosidad por ver cómo distribuirá los esfuerzos en sus dos postas el joven gavanense, tras haber firmado en el Nacional una espectacular segunda mitad de carrera en 37:37 (15 segundos más rápido que el récord de España de 10 km).

Frente al teórico equipo ‘A’, no desentonará un ápice el binomio integrado por los dos subcampeones nacionales, con todo un vigente campeón mundial de 20 km y 35 km marcha ―amén de vigente bicampeón europeo de 20 km― como Álvaro Martín; y una mujer que subió al podio individual en los 20 km de tres Europeos por Equipos consecutivos (2017, 2019 y 2021) como Laura García-Caro. Si el extremeño, casi recién salido de su pretemporada particular, fue capaz de marchar en Zaragoza en 1:18:35, y si la onubense, tras un año en blanco por problemas médicos, se destapó con 1:29:03, no es descartable que sus esfuerzos conjuntos deparen una gesta aún mayor.

No menos prometedora se presenta la sociedad entre los medallistas de bronce en Zaragoza, Diego García Carrera y Raquel González, compañeros de entrenamiento y ambos medallistas en el pasado Europeo (el madrileño bronce en 20 km —tras haber sido plata en la edición anterior—, y la mataronense plata en 35 km). Ojo también al tándem formado por los cuartos clasificados en el Nacional, con el cada vez más regular Alberto Amezcua (cuarto en los 20 km del pasado Europeo) y la increíble Paula Juárez, que en apenas dos años ha pulverizado su marca personal ¡por más de 13 minutos!, llevando sus 1:42:58 de febrero de 2022 a los 1:29:51 que la sitúan como 10ª española de siempre. Y como ‘no hay quinto malo’, el quinto equipo de #EspañaAtletismo aunará experiencia ilustre y juventud pujante con Miguel Ángel López (campeón mundial de 20 km en 2015 y vigente campeón europeo de 35 km, entre otros grandes podios) y Antía Chamosa (bronce en el Europeo sub23 de 2021).

Rivales extranjeros, otros españoles, horarios…

De la representación extranjera ―aunque los portugueses cuentan en una de sus parejas con el preclaro veterano de 48 años João Vieira, que luce dos medallas mundiales y dos europeas en su palmarés―, destaca especialmente el dúo mexicano. Por sus marcas del año pasado, Andrés Olivas (1:19:55) y, sobre todo, Alegna González (1:26:59; y que fue quinta tanto en Budapest como en los JJOO de Tokio) deberían plantar seria batalla por la victoria a los mejores equipos españoles.

En los otros cinco dúos nacionales inscritos (al margen de #EspañaAtletismo), cabe destacar los formados respectivamente por los internacionales absolutos Álvaro López y Marc Tur con las mejores sub23 en Zaragoza, Lucía Redondo y Celia Vílchez (los cuatro entrenados por José Antonio Quintana. Los cuatro han mejorado este año su marca personal en 20 km). O también al integrado por el hermano de Antía, Daniel Chamosa, y la internacional Lidia Sánchez-Puebla.

Este histórico relevo mixto de marcha, que podrá seguirse mediante streaming en LaLiga+, echará a andar en la capital levantina a partir de las 8:30. Paralelamente, a las 9:45 se dará la salida a una prueba de 10 km marcha (hombres y mujeres) para las categorías absoluta, sub23, sub20 y sub18, donde destaca la presencia de los internacionales absolutos Iván López y Manuel Bermúdez, así como el estreno este año de la campeona de Europa sub20 de 10.000 m marcha Sofía Santacreu.