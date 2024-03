Topuria: "La pelea con McGregor debe ser ahora o nunca"

Ilia Topuria aspira a cerrar a lo grande 2024. El campeón del mundo de la UFC en la categoría de peso pluma tiene un gran deseo para cerrar el año: participar en un evento en el Santiago Bernabéu.

"He cumplido mis objetivos y ahora quiero pelear en el Bernabéu. El estadio es el único que está preparado para acoger ese evento. Todo parece estar alineado y creo que vamos a tener un evento a finales de año en el Bernabéu", ha admitido en 'Marca' un Topuria que ha dejado claro que estaría encantado de jugarse el cinturón contra Conor McGregor.

Presión a McGregor

"Mis planes siguen igual. Si Conor decide pelear lo haría contra él, él sería el número uno, pero es ahora o nunca, luego ya no me interesará", confesó.

La sensación tras derrotar a Volkanovski

Pese a todo el reconocimiento y éxito que le ha llegado en estas últimas semanas tras proclamarse campeón del mundo, Topuria ha dejado claro que su vida sigue igual, "llena de ilusión y con los mismos objetivos", y ha recordado, con una sonrisa en su rostro, como fue el momento en el que derrotó a Alexander Volkanovski: "Siempre recordaré el momento en el que cayó al suelo. Ojalá pudiera compartir la energía que compartí en ese momento. Lo vi caer, el árbitro paró el combate, fue magnífico. Lo podría hacer siempre, pero nunca será parecido a esa vez".

El futuro de Ilia

Topuria, emocionado cuando lo comparan con otros grandes deportistas de la historia del deporte español, como Rafa Nadal, Pau Gasol o Fernando Alonso, ha dejado claro también que no sabe hacia donde irá su carrera una vez dispute ese combate tan ansiado en el Bernabéu. "No sé lo que pasará, vivo el día a día. Pero no tengo claro si subir categorías, quedarme en la mía. Mi objetivo principal al final del día es ser feliz", admitió.

El campeón mundial también admitió la importancia de la familia en todos sus éxitos, y esa compañía de la que goza prácticamente a diario. Desveló que la dieta que sigue es puramente orgánica y que la homeopatía le ayuda para prevenir y curar sus molestias, y también tuvo palabras bonitas hacia su amigo, Ferran Torres.

Las palabras sobre Ferran Torres

"Es el tiburón, es un crack. Me ha asombrado su personalidad. Muchas veces valoro de las personas que se mantengan con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas y él es uno de ellos", explicó un Topuria que tampoco esconde su amor por España: "Me cambió la vida, me ha dado la oportunidad de alcanzar una mejor versión tanto a mí como a mi familia".