El Familycash Xàtiva voleibol masculino gana en la cancha del Rodi Balafia de Lleida

Partidazo de Superliga2 masculina. El Familycash Xàtiva ganó en la cancha del Rodi Balafia de Lleida por 2-3 (15-25, 25-22, 25-21, 27-29, 10-15) en partido correspondiente a la jornada 20 de la Superliga2. El conjunto Leridano pudo acariciar la victoria en el cuarto set delante su afición, que abarrotó el pabellón municipal Juanjo Garra con más de 450 personas, pero el tercer clasificado, el Familycash Xàtiva, estuvo más contundente en los momentos decisivos, consiguiendo una victoria de gran valor.

Crónica de la Superliga 2 Masculina

Los de Daniel Mata y Claudio Fantin ganaron con bastante comodidad el primer set. Replicaron los catalanes en la segunda manga en la que tuvieron que luchar y remontar un marcador en contra de 20-22, para ganar finalmente por 25-23 en un gran final.

Un tercer set controlado por el Lérida le daba la vuelta al partido, con un equipo local espoleado por el público, y los de Xàtiva que tuvieron una menor profundidad atacante.

Los catalanes se estaban jugando el descenso, por eso la victoria era capital, y así lo intentaron en el cuarto set, luchando lo indecible, fue la clave del partido. Los de Xàtiva, demostraron su calidad y de paso apuraron sus opciones a la segunda plaza, remontando un 23-20 en contra, primero forzando el empate 24-24 y después superando tres bolas de set en contra, para acabar ganando por 27-29 en un final muy emocionante.

El quinto set fue controlado por los de Xàtiva de principio a fin, fueron capaces de administrar una ventaja de dos o tres puntos y acabaron llevándose el partido por 2-3.

Máximos anotadores: Lleida: Ender Herrera (22). Por el Xàtiva: Rubén Martínez Ferrer (22) y Guillem García (19).

Formaron por el Xàtiva: Daniel Mata, Guillem García, Rubén Martínez Ferrer, Borja Reyes, Nadir Neme, Alejandro Huerta, Álvaro Gómez, Franco Molina.

Resultados y clasificación

Los setabenses consiguen reducir diferencias con el segundo clasificado CV Ibiza (49 puntos) que queda a seis puntos del Xàtiva. El líder Interscap Asisa Tarragona continua más líder con 53 puntos y tienen asegurada matemáticamente la liguilla de ascenso a la liga profesional de voleibol.

Resultados. / RFEVB

Clasificación. / RFEVB

La próxima jornada en Xàtiva a las 20:00 horas del sábado 23 de marzo de 2024, reciben al líder Tarragona en un partido que se espera espectacular.

Superliga 2 Femenina

El AHORA vóley XATIVA femenino lograba puntuar en casa contra el Universidad de Alicante pese a la incomprensible derrota por 2-3 (25-18, 25-27, 25-19, 23-25, 13-15), en partido correspondiente a la jornada 20 de la Superliga2.

Las de Xàtiva no fueron capaces de ganar pese a tener el partido muy controlado, demostrando una vez más que, aunque la Universidad de Alicante fuera el colista, no hay enemigos pequeños. Precisamente estos partidos suelen ser muy peligrosos por la falta de tensión del que se sabe ganador por la diferencia en la clasificación.

Las de Xàtiva controlaron totalmente el primer set, no pasaron apuros, con un juego efectivo.

En la segunda manga las setabenses contaron con una ventaja permanente durante buena parte del set, las visitantes no dejaron de luchar en ningún momento, pese a realizar gran cantidad de errores no forzados. Las de Xàtiva no supieron administrar la ventaja de varios puntos y dejaron que las alicantinas empataran 24-24, en un final de set descontrolado que acabaron llevándose las visitantes.

Las de Xàtiva aprendieron la lección en el tercer set, que volvieron a dominar por 25-19 poniéndose de nuevo por delante en el partido.

En el cuarto set hubo un bajón de intensidad de las de Xàtiva, que fue aprovechado por las visitantes para colocarse por delante.El AHORA vóley XATIVA jugó a contracorriente y no fue capaz de remontar, las alicantinas lograban forzar el tie-break.

El quinto set parecía controlado por las setabenses que fueron por delante, prácticamente hasta el final, pero del 11-8 a favor se pasó al 12-12 y una sucesión de errores de las de Xàtiva lastraron el resultado final, que acabo siendo favorable a las alicantinas.

Destacar el debut en la Superliga2 de Gloria Martínez Climent, jugadora de la cantera setabense con 14 años, en el que se demuestra una vez más la fuerte apuesta por la cantera que se realiza desde el club.

Jugaron por las de Xàtiva: Cristina Briggs, Andrea Martínez, Patricia Calabuig, Melany Richardi, Rocío Dengl, Lucia Ferri, Laura Navarro, Sandra Martínez, Taina Ferrer, Maia Tomas, Laura Mascarell, Ainara Moll, Mara Alcocel y Gloria Martínez.

La próxima jornada reciben al Servigroup Benidorm, el sábado 23 a las 17:30 horas, en un partido de rivalidad autonómica.

Resultados y clasificación

Resultados. / RFEVB