Ludosport, el 'deporte' en auge que nace bajo la estela de Star Wars

Muchas personas a lo largo de su vida han crecido pegadas a la televisión viendo las famosas películas de Star Wars y las batallas legendarias entre Darth Vader y Luke Skywalker. Ha sido tal la fidelidad a esta saga, que esas peleas entre los dos maestros han traspasado la pantalla y se han convertido en una realidad. Actualmente, no está reconocido en España como deporte, pero Ludosport, creado en Italia (Milán) 2006 por tres fanáticos de Star Wars es la disciplina que refleja a la perfección la esencia de las obras cinematográficas de George Lucas. Esta modalidad que mezcla distintos artes marciales como el aikido, kendo y esgrima tiene como arma principal un sable de luz láser. Se tiene como arma principal el sable láser, sin embargo, no es la unica herramienta con la que se pueden disputar los combates, ya según se avance en el camino del jedi, uno puede porbar con las dagas o el bastón. Ludosport a España llegó en el año 2015 y en tan solo nueve años ha podido crecer a un ritmo frenético, tanto que a día de hoy hay más de 20 escuelas en toda España y casi 1000 alumnos que práctican para poder llegar a ser los nuevos “Luke Skywalker”.

Todos y todas son bienvenidos en Ludosport porque no hay ningún tipo de restricción por edad, sexo, peso o altura, esto les permite que puedan practicar y competir ante otros fieles seguidores de la saga de Star Wars tanto en competiciones nacionales como internacionales. España es quien domina el panorama actual, ya que tiene a Carlos Jiménez, vigente campeón del mundo en las dos modalidades que tiene la disciplina, el ranking de estilo y el ranking de guerra. En el primero de ellos se valora, la precisión, la velocidad y la técnica que utilizan los espadachínes en el momento del combate, mientras que en la forma de guerra, los participantes se centran en golpear a su rival para poder obtener el mayor número de puntos posibles.

Reglas básicas

Cada vez son más personas quienes comparten la pasión de Ludosport / Francisco Calabuig \\ Levante

En Ludosport se utiliza un lema llamado One Name, One Sky que engloba y resume los valores que se intentan transmitir desde esta disciplina. Valores de pasión, respeto, trabajo en equipo, autocontrol y sobre todo honestidad, porque si un luchador recibe una técnica bien ejecutada está en la obligación de comunicarlo mediante un grito que lo haga saber a los árbitros y a su rival. Los combates son de un minuto y medio de duración y a tres asaltos en torneo eliminatorios. Quien obtenga en esos tres rounds, tres puntos, se declara ganador del enfrentamiento. En el caso de la pelea por el tercer y cuarto puesto, los combates son a cuatro puntos al igual que en la gran final.

Ludosport Valencia

Esther Hijano "Pikara" vs Olga de Luca "Lya" durante un entrenamiento / Francisco Calabuig \\ Levante

A la capital valenciana también ha llegado el fanatismo por Star Wars y desde septiembre de 2022, ha ido creciendo el número de miembros en la modalidad y su pasión por la competición. Esther Hijano Muñoz “Pikara”, rectora de Ludosport en Valencia y con una gran experiencia es quien dirige y enseña a sus alumnos todos los estilos de combate. Actualmente, se práctican cinco estilos de combate, ya que el sexto y séptimo son una forma de pelea que no se ha desarrollado completamente e incluso no acaban dominando los maestros. Además, Esther tiene como objetivo que Ludosport sea reconocido como deporte en España y permitir que promesas como Olga de Luca “Lya” tengan un futuro dentro de la disciplina. “Desde Ludosport nos gustaría tener una federación propia”.

Los enfrentamientos se componen de tres asaltos de un minuto y medio / Francisco Calabuig \\ Levante

Olga de Luca, “Lya” es alumna de Esther y es una de las jovénes promesas valencianas. “Lya” como se le conoce dentro del deporte en su primer torneo de Rookies consiguió un resultado magnifíco quedando segunda en este campeonato nacional de novatos. Así mismo, Olga de Luca no quiere quedarse ahí y sus aspiraciones en Ludosport no son nada pequeñas porque tiene entre ceja y ceja competir en un largo plazo en el Champions Arena o campeonato del mundo, donde se batirá en duelo con los espadachínes más diestros y quién sabe si podría convertirse en campeona del mundo. Sin embargo, “Lya” admite que también tiene ciertos objetivos a corto plazo que no son tan ambiciosos como el sueño de ser campeona del mundo. “Mis aspiraciones actualmente son disfrutar de la parte competitiva de Ludosport y así poder aprender las distintas formas de combate para seguir disfrutando el deporte”.