El Servigroup Peñíscola sumó un punto más en su lucha por la permanencia en Primera en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Partido "loco" que se decidió en el último minuto, cuando Jimbee Cartagena empató el choque a falta de 33 segundos con un gol en propia de Cristian Molina. Previamente, pudo pasar de todo; del 0-3 se pasó al 4-3 y más tarde al 4-5 favorable a los peñiscolanos, antes del 5-5 definitivo. El conjunto de Santi Valladares se queda a un partido de la permanencia matemática.

Primera parte

Los cartageneros dominaron el partido claramente desde el inicio y pudieron adelantarse a los dos minutos, pero Mati Starna despejó bajo palos sobre la línea. Sin embargo, era el Peñíscola el que iba a lograr ponerse con ventaja; Víctor Pérez remataba a gol un saque de banda de Aicardo para poner el 0-1. Las ocasiones de Jimbee continuaban pero en el 10 llegaba el 0-2, obra de Pani tras brillante jugada individual.

El partido se puso todavía mejor para el Peñíscola con el 0-3 de Aicardo tras convertir un doble penalti en el minuto 14. El choque parecía controlado para los del Baix Maestrat, que hasta tuvieron dos ocasiones para el cuarto. No obstante, Cartagena se iba a meter de lleno en el partido con dos goles "psicológicos" en el último minuto del primer tiempo y en el primero del segundo, respectivamente. El conjunto de Duda encontraba su recompensa a 25 segundos del descanso con el 1-3 de Bebe tras un error defensivo peñiscolano.

Segunda parte

Tras el descanso, Jimbee lograba el 2-3 con un afortunado tanto de Lucão, con un disparo que tocaba en el palo, rebotaba en Starna y entraba en la portería. El duelo se complicaba para los intereses peñiscolanos, que se colocaban con cinco faltas a 14 minutos para el final. El Peñíscola lograba quitarse de encima la presión cartagenera pero finalmente llegaba la sexta falta y en el 31 Motta firmaba el empate desde el doble penalti.

Tras ello, los peñiscolanos buscaron la reacción con portero-jugador, pero en esta ocasión salió cruz, ya que Lucão marcaba desde su campo el 4-3 tras una recuperación. Pese al golpe anímico de la remontada, los de Santi Valladares no renunciaron a nada y lograron lo más complicado, darle de nuevo la vuelta al marcador. En el minuto 37, Diego Sancho anotaba el empate a 4 rematando en el área una jugada colectiva. Y en el 38 apareció de nuevo Pani para poner el 4-5 tras otra jugada individual.

Pero quedaban dos minutos y un último empujón de los locales, que se encontraron otra vez con la fortuna a su favor y otro gol a pocos segundos del final. Cristian Molina intentó despejar un pase en el área de Jimbee Cartagena con portero jugador pero el balón se fue al fondo de la portería. 5-5 y reparto de puntos entre los dos equipos. Los peñiscolanos habían tenido el triunfo en sus manos en dos ocasiones, pero los locales hicieron méritos para llevarse algo más que un empate.

Los de la Ciudad en el Mar se mantienen en 10ª posición, con diez puntos sobre el descenso a falta de cuatro jornadas para terminar la fase regular. La permanencia podría ser matemática la próxima jornada con una victoria sobre el Jaén, o si el Ribera y el Betis no ganan sus respectivos encuentros. La competición se detiene por partidos internacionales y regresa el próximo 20 de abril.

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Starna, Aicardo, Gauna, Víctor Pérez, Pani; cinco inicial; Cristian, Saladié, Juanqui, Elías, Jose Mario y Agustín Plaza.

Goles: 0-1 V. Pérez (min. 3), 0-2 Pani (min. 10), 0-3 Aicardo (min. 14), 1-3 Bebe (min. 20), 2-3 Lucão (min. 21), 3-3 Motta (min. 31), 4-3 Lucão (min. 32), 4-4 Sancho (min. 37), 4-5 Pani (min. 38), 5-5 en propia (min. 40).

Resultados y clasificación

Primera División. / LNFS

El Family Cash Alzira cede en su visita al Mallorca Palma Futsal

Con un importante número de bajas, el equipo balear recibía al Family Cash Alzira con todas las alarmas encendidas, pero con la determinación de recuperar su competitividad y sumar tres puntos cruciales.

El partido comenzó con un ritmo eléctrico, con ocasiones para ambos equipos. Las primeras oportunidades para abrir el marcador estuvieron en los pies de Chaguinha, cuyo disparo pasó rozando el poste, y de Gordillo, cuyo intento de colocar el balón en la escuadra se fue por encima del travesaño. El Family Cash Alzira también tuvo sus oportunidades, especialmente a través de Castejón. Cualquiera podía anotar en cualquier momento. En el minuto 3, un error en la salida del Mallorca Palma Futsal permitió a Rafa Usín marcar el primer gol para los visitantes. Los valencianos estuvieron cerca de ampliar su ventaja en varias ocasiones, pero fueron detenidos por las intervenciones clave de Carlos Barrón bajo palos.

La reacción del Mallorca Palma Futsal no se hizo esperar. Cleber estrelló un disparo en el poste y se topó con Fede, el guardameta rival, en varias ocasiones, antes de servir un pase de gol a Ernesto, que empató el partido. Pocos minutos después, Ernesto marcó su segundo gol personal para poner al equipo balear por delante. Rómulo amplió la ventaja tras un excelente pase de tacón de Marcelo y puso el 3-1. Sin embargo, el Alzira no se rindió y Rafa Usín aprovechó un error defensivo del Mallorca Palma Futsal para reducir la distancia antes del descanso. No obstante, a pocos segundos del final de la primera parte, Rómulo anotó un gran gol de tacón, que dejaba el marcador en 4-2 al término de los primeros veinte minutos.

En la segunda mitad, Alzira no logró recuperarse del golpe. El Mallorca Palma Futsal lo aprovechó y Ernesto asistió a Neguinho para ampliar la ventaja del Mallorca Palma Futsal. El equipo dirigido por Braulio Correal intentó cambiar el rumbo del partido jugando con portero jugador, pero la defensa verde pistacho resistió firmemente y los visitantes apenas tuvieron ocasiones de disparar a puerta. No obstante, Ernesto aprovechó un contragolpe para marcar su tercer gol de la tarde con la portería vacía. A pesar de los intentos de Alzira jugando con portero jugador, el Mallorca Palma Futsal mantuvo el control y aseguró la victoria por 6-2.

FICHA TÉCNICA

- Mallorca Palma Futsal: Carlos Barrón, Marcelo, Chaguinha, Rivillos y Gordillo. También jugaron: Cleber, Neguinho, Ernesto y Rómulo.

- Family Cash Alzira FS: Fede, Rubi, Castejón, T.Selbach y Rafa Usín. También jugaron: Hugo Alonso, Panés, Joaki, Naranjo y Carlos.

– Goles: 0-1 Rafa Usín (minuto 3’); 1-1 Ernesto (minuto 6’); 2-1 Ernesto (minuto 15’); 3-1 Rómulo (minuto 18’); 3-2 Rafa Usín (minuto 19’); 4-2 Rómulo (minuto 20’); 5-2 Neguinho (minuto 25’); 6-2 Ernesto (minuto 32’).

– Árbitros: López Galiano y Simón Benet. Amonestaron con tarjeta amarilla al local Carlos Barrón y al visitante Rafael Usín.