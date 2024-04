Kiko Martínez, la 'Sensación', publica su autobiografía

Este lunes 8 de abril se cumple el primer aniversario del último combate como boxeador de Kiko Martínez. Para festejarlo, el púgil lanza su biografía, escrita por el periodista Álvaro Carrera.

El 8 de abril de 2023, Kiko Martínez disputó su último combate como boxeador profesional. Tras caer en Japón, el ilicitano valoró durante meses su retirada. Tomó la decisión a finales de agosto y desde entonces Martínez, el periodista Álvaro Carrera y Óscar Zardaín, manager del deportista, comenzaron a trabajar para que la biografía de ‘La Sensación’ viese la luz. Este lunes, aprovechando el primer aniversario de ese pleito, ha sido el día elegido para el lanzamiento de ‘Hasta que silben las balas’, obra que recoge la carrera del boxeador.

J. M. LÓPEZ

Un gran palmarés

Martínez, cuatro veces campeón mundial y seis de Europa, se muestra muy satisfecho con el resultado final. “He querido contar mi historia para que la gente que venga por detrás no cometa los errores que yo he tenido. Estoy encantado con la acogida que está teniendo. Este era el último paso y quizá sea el decisivo para que acabe de asimilar que ya nunca volveré a pelear. Cada vez que mi manager me llama pienso que va a ser para ofrecerme otra pelea, pero tengo que aceptar que ese tiempo ya pasó”, apuntó el español el pasado sábado durante la presentación oficial del libro que tuvo que lugar en el Madison Boxing Gym de Quevedo en Madrid.

El autor de la obra, Álvaro Carrera, comparte la emoción del deportista. “Para mí es un lujo que Kiko haya querido contarme todo lo que ha habido detrás de su éxito. Es una persona muy reservada, pero desde que le planteé a él y a Óscar Zardaín la opción de escribir su biografía confió en mí. Tanto él como su mujer, Almudena, me han desvelado secretos que únicamente ellos conocían”, afirma el periodista de Relevo y DAZN.

La biografía de Kiko Martínez ya está a la venta / SD

Una vida complicada

‘Hasta que silben las balas’ recoge los 38 años de vida de Kiko Martínez. El español es un hombre reservado y familiar que pocas veces se abre al público. En esta ocasión, ‘La Sensación’ detalla su vida como nunca antes, para que los aficionados conozcan todo lo que ha tenido que pasar hasta llegar a ser uno de los mejores boxeadores de la historia de España. En el cuadrilátero siempre ha sido un púgil sin miedos y valentía. En su vida personal, también. Kiko siempre ha creído hacer lo correcto en cada momento, lo que ha provocado que descubriera sus errores demasiado tarde.

Por esa manera de ser, Martínez ha estado en la lona muchas veces: se ha arruinado, ha estado embargado, se vio implicado en la Operación Puerto y ha tenido adicciones. Pese a todos los problemas, el boxeador siempre se levantó y nunca rechazó nada en el deporte. Sabía que el noble arte era la única vía para poder darle una vida mejor a su familia.

La biografía del excampeón mundial ya está disponible, en formato físico e ebook, en la página web de Letrame Grupo Editorial así como en diferentes plataformas digitales.