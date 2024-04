El evento de escalada más espectacular lo puedes disfrutar en Madrid

Del lunes 10 al domingo 16 de junio tendrá lugar en Arroyomolinos el Campeonato de España de Dificultad y Paraescalada; y las estrellas mundiales del panorama actual, como Chris Sharma, Shauna Coxsey, Carlos Suárez y Geila Macià nos mostrarán, desde su experiencia, los fantásticos valores con los que cuenta este deporte que tanta adicción causa a quien lo prueba. Será por algo.

Un evento que viene cargado de actividades de entretenimiento durante toda la semana, entre las que destaca la posibilidad de escalar en un muro de boulder de 5 metros de alto por 30 de ancho, igual al que se utiliza en las competiciones de Copa de España de bloque. Dicha instalación incluye colchonetas de seguridad y la supervisión en todo momento de monitores especializados. Estas jornadas de puertas abiertas son una buena oportunidad para compartir el espíritu de la escalada en un ambiente único, tanto para aquellos que deseen probar este deporte como para los aficionados ya experimentados. Y todo de manera gratuita para quien quiera acercarse.

Pero la experiencia promete ir mucho más allá. Por un lado, gracias a una variada oferta gastronómica ofrecida por una cuidada selección de food trucks que se ubicarán en el recinto; y, por otro lado, por el amplio repertorio de música en directo que tendrá lugar durante toda la semana: La Milagrosa, Vangoura, Jase The Rockstar, Ani Queen y Crianza, serán algunas de las actuaciones destacadas con variados y propios estilos musicales (indie pop electrónico, dream-punk, post-pop, rock, etc.). Y el fin de semana los Djs Abel The Kid y Varoc, animarán el festival con música electrónica.

Renfe participa como patrocinador principal en el primer festival de larga duración dedicado a la escalada en España. Un evento respaldado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y organizado por el grupo Prensa Ibérica y la cadena líder de rocódromos Indoorwall.

El tren del deporte con los atletas de élite

Climbing Madrid es ya una plataforma excelente para transmitir a la sociedad que la escalada aporta grandes beneficios a quien lo practica. Es un deporte que implica concentración, atención y buena dosis de compañerismo y afán de superación. Y es por este motivo que Renfe se convierte así en el patrocinador principal de este festival deportivo que marcará un antes y un después en el mundo de la escalada deportiva en España. Porque los valores de la escalada tienen mucho que ver con la tracción de una gran marca como Renfe, cuyos objetivos son apoyar al talento deportivo español y respaldar el esfuerzo que hacen los competidores por llegar a la cima.