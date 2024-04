Sergio Mantecón "Me he permitido el lujo de rodar con Indurain tirando del grupo"

El español Sergio Mantecón (Scott Cala Bandida) por fin se encontró con la victoria y el maillot rojo de líder en la etapa maratón de la Titan Desert Marruecos disputada entre Tourza y M'ssici, de 91 kilómetros y 580 metros de desnivel, en la que no tomó la salida Josep Betalú, primer líder y cuatro veces ganador de la prueba.

Mantecón, nacido en Cantabria y afincado en Siete Aguas (Valencia), tiró al palo en las dos primeras etapas, batido por Betalú y Luis León Sánchez, pero en M'ssici fue la vencida y el triunfo. En un esprint muy apretado metió la rueda sobre la línea para superar al doble ganador suizo Konny Looser y al español Benjamí Prades, a quienes siguiron Jorge Lamiel y Luisle.

Tres ganadores el Tour, protagonistas

Cuarto triunfo para Mantecón, a punto de cumplir los 40 años, doble campeón de España de BC maratón y además también vencedor del Tour de Francia en 2010, en la modalidad de BTT. Fue una etapa entre ilustres campeones, en este caso algo anónimo.

Con el maillot de campeón nacional, Mantecón pasó a gobernar la general a falta de 3 jornadas, donde contará con un terreno más favorable en puro desierto, con dunas y opciones de navegación. La bonificación de la etapa le permite aventajar a Luis León en 10 segundos y en 9.59 minutos al italiano Ricardo Chiarini, exprofesional en ruta con el Androni.

Después de una noche complicada en el campamento para todos los participantes por el frío, la lluvia y la humedad, la tercera etapa salió de Tourza por inmensas llanuras donde enseguida se formó un grupo de 18 corredores que rodaba dirigido por Miguel Indurain y Òscar Pereiro, nada menos que dos vencedores del Tour de Francia.

A mitad de carrera empezaron los zarpazos y se destacaron Mantecón, Looser y Luis León. Un error de dirección obligó a este trío a volver tras sus pasos, por lo que se unieron unos cuantos corredores más. Al final hubo esprint.

Luis León tiraba del grupo, con clara ventaja cerca de meta, pero el murciano quiso facilitar el triunfo de su compañero de equipo suizo y se encontró con la habilidad del nuevo líder, quien apareció en el último metro como por arte de magia. Para ganar y ponerse de rojo.

"Me he permitido el lujo de rodar con Indurain delante tirando del pelotón. Un día con muchos ataques hasta que hemos llegado al esprint. Todos los finales son un poco locura, sólo tenemos de referencia el arco y en el último kilómetro no podemos navegar. Contento con el liderato, pero estamos en el ecuador de la prueba, quedan tres etapas, vamos con el mismo tiempo. Tenemos que ir día a día, sin cometer errores", señaló el tercer líder en tres días.

Looser merecía la victoria

Luis León Sánchez perdió el maillot rojo, pero el murciano prioriza disfrutar de la carrera a la obsesión por la victoria. En la etapa ayudó a Looser para que se luciera, pero más hábil fue Mantecón.

"Looser quería ganar hay que darle oportunidad, se adelantó pero se coló Mantecón, no sé qué ha pasado, pero tiene que haber para todos. Sergio es un buen chaval, buen ciclista, me alegro por él", dijo el muleño.

Luisle destacó la dureza de la noche anterior a la etapa maratón, jornada que no admite ninguna ayuda al corredor, ni mecánica ni personal, de ahí que hicieran el recorrido con mochilas, cargando con su ropa y saco de dormir.

"Anoche fue todo muy raro, hemos vivido el cambio climático. Llevamos 2 noches durmiendo con mantas, sudaderas, saco, pasando frío, las montañas estaban nevadas", comentó en meta.

Otro día festivo para la neerlandesa Tessa Kortekaas, quien se adjudicó la tercera victoria consecutiva ante la española Pilar Fernández. La defensora del título venció en 3h.03.02 a una media de 29,8 km/hora, medio minuto por delante de su rival.

Con media hora de ventaja, Kortekaas ve la vida de color de rosa, y su idea en codearse incluso con los mejores de la general absoluta.

"Me voy encontrando cada día mejor, hoy me encontré muy cómoda. Hasta la mitad estuve en el primer grupo, luego apretaron delante y quedé en otro grupo. A falta de 6 km llegaron otros grupos de atrás y estaba Pilar entre ellos, estoy contenta por ella. Las dos íbamos a luchar por la victoria, pero llegaron unos gilipollas que se metieron en el esprint con nosotras", comentó.

Kortekkas dijo que "estando en estoy a este nivel me gusta ir con los chicos y buscar mis límites".