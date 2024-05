La valenciana Leyre Romero jugará la final del ITF Villa de Madrid ante la japonesa Uchijima

Acortada jornada séptima del ITF W100 Villa de Madrid la del sábado 18 de mayo en el Club de Campo Villa de Madrid; pues la segunda semifinal apenas duró 20 minutos, con intervención de fisioterapeuta incluida.

El día comenzó con un extraño, pero bonito partido por fases, entre la cabeza de serie número 7, la japonesa Moyuka Uchijima, (7) y la más joven semifinalista (18 años), la andorrana Victoria Jiménez, que concluyó con 0-6, 6-0 y 6-4.

El desenlace llegó tras no ganar ningún servicio la asiática en el primer parcial, hacer lo mismo la europea en el siguiente; y cometer dos errores Jiménez en el noveno juego del set definitivo, que llevó a la séptima favorita a afrontar un servicio que, esta vez, sí lo ofreció con todas las garantías. Fue uno de sus tres mejores turnos de saque del partido, probablemente el mejor, que cerró con un imprevisto ace. En una mañana en la que escasearon los productivos primeros saques de ambas, Jiménez se prodigó en reveses cruzados, hasta nueve antológicos y ganadores tiró la andorrana; mientras que Uchijima supo conducir la pelota en muchos momentos importantes del encuentro, que se acabó llevando.

Uchijima ya ganó recientemente dos W100: el de Gifu, en su país hace 12 días, y el de Zaragoza (ante Bouzas) a mediados de abril.

Leyre Romero, segunda finalista

En la segunda semifinal, la valenciana Leyre Romero rompió el saque de la quinta cabeza de serie, la catalana Rebeka Masarova, en el tercer juego del partido, cuando ya había dado muestras de molestias, en la misma zona de su cuerpo que en cuartos de final. Rebeka fue tratada en pista por la fisioterapeuta, se colocó al resto en el cuarto juego, intentó tirar rápido y acortar puntos, pero lo ganó Romero y Masarova se fue a la red para abrazarse y despedirse dolorida.

De este modo, Leyre vivía en apenas 17 horas y media los abandonos de sus dos rivales. Después de que su amiga Jessica Bouzas le entregara la clasificación para semis por lesión y tras ser tratada por la fisio, se reprodujo la situación con Masarova, y se le abrieron las puertas de la final.

Antes de esta final a la orilla del Manzanares, donde están en juego 100 puntos WTA para la campeona y 65 para la finalista, Uchijima venía de ascender 20 puestos en el ranking WTA, para colocarse 110ª y podría salir de Madrid como 89ª del mundo, o 96ª si perdiese la final. Por su parte, Romero (262ª, venía de ganar 38 plazas) si gana podría rondar el puesto 207ª, y si perdiese el 225º. Leyre Romero suma seis títulos ITF, el último en 2022, cuatro de ellos W25.

Campeonas de dobles

Ganaron todos sus encuentros en el súper tie-break de desempate a un set, pero sacaron del cuadro en cuartos de final a las número 3, en semifinales a las número 1 y este sábado ganaron la final a quienes no habían cedido un solo set en la competición.

Campeonas de dobles con las autoridades / ITF Villa de Madrid

La australiana Destanee Aiava y la griega Eleni Christofi son las nuevas campeonas del Villa de Madrid, pues vencieron a la venezolana Andrea Gámiz y la neerlandesa Eva Vedder por 6-3, 2-6 y 10-5. Christofi ya fue subcampeona de dobles aquí el año pasado.

Por tanto, la victoria y los 100 puntos WTA de campeonas se lo disputaron jugadoras de cuatro países de tres continentes, que atesoraban, entre todas, 92 títulos de dobles.

Destanee y Eleni recibieron su premio de manos del gerente del Club de Campo Villa de Madrid, Juan Carlos Vera, y del presidente de la FTM, Juan Luis Rascón; y estuvieron acompañadas de las finalistas, del director del torneo, Jorge Mendieta, y el responsable de Coordinación Deportiva del CCVM, Guillermo Sánchez.

Moyuka Uchijima: “Sinceramente, no se cómo he podido darle la vuelta. Al principio me sentía muy cansada, ella había ganado un muy buen partido ayer y ha empezado con mucha energía así que tuve que ir ajustando mi juego. No se cómo he podido ganar, pero estoy muy contenta de haberlo sacado adelante. No esperaba nada de este torneo, al ser justo antes de Roland Garros venía sin muchas expectativas, pero he ido luchando en cada punto, en cada juego y creo que eso me ha ayudado a superar los momentos difíciles esta semana. Mañana en la final será una dura batalla”.

Leyre Romero: “No ha dado mucho tiempo a encontrar ningún tipo de sensaciones, desde el principio se veía que Rebeka no estaba bien físicamente, intentaba jugar rápido, a tiros, subiendo a la red enseguida. Se le veía que no podía jugar, así que lo único es desearle que se recupere pronto y que le vaya bien en París. Mañana va a ser una pelea, Moyuka es una rival muy dura, es una final y hay que darlo todo, a confiar en mis posibilidades e intentar llevarme el título de Madrid".