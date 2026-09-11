La Sella Open 2026 reunirá en Dénia a las principales figuras del Ladies European Tour

La Sella Open celebrará del 17 al 20 de septiembre de 2026 su cuarta edición en La Sella Golf, en Dénia, consolidando un proyecto que desde su nacimiento en 2023 ha apostado por ofrecer una experiencia competitiva especialmente diseñada alrededor de las jugadoras.

Integrado en el calendario del Ladies European Tour (LET), el torneo volverá a contar con una dotación de un millón de euros, la más elevada de cualquier torneo profesional de golf femenino celebrado en España y una de las más importantes del calendario regular del circuito europeo.

Más allá de la dimensión económica, La Sella Open ha construido su identidad en torno a un modelo que busca favorecer la preparación, el rendimiento y la recuperación de las participantes. El campo de golf, las instalaciones de entrenamiento y el alojamiento se encuentran integrados dentro del mismo resort, creando un entorno funcional durante toda la semana de competición.

Esta filosofía se refleja también en una de las características más singulares del torneo: la ausencia del tradicional Pro-Am durante la semana competitiva. La organización ha optado por eliminar ese compromiso de la agenda para que las golfistas puedan dedicar su tiempo a preparar el torneo y afrontar la competición en las mejores condiciones posibles.

La Sella Open ha construido su identidad en torno a un modelo que busca favorecer la preparación, el rendimiento y la recuperación de las participantes. / SD

La dotación económica forma parte de esa misma estrategia. El millón de euros en premios representa un reconocimiento al nivel profesional del golf femenino, pero el compromiso del torneo se extiende también a la calidad de los servicios, las instalaciones y el entorno que se pone a disposición de las participantes.

Carlos García, presidente de La Sella Golf, ha destacado precisamente esa voluntad de situar a las jugadoras en el centro de las decisiones del torneo. Según explica, el objetivo es proporcionarles “el tiempo, las instalaciones y el entorno” necesarios para preparar la competición, rendir y recuperarse en las mejores condiciones, manteniendo en esta cuarta edición el compromiso con el crecimiento del golf femenino.

Un palmarés que refleja la evolución del torneo

En apenas tres ediciones, La Sella Open ha visto ganar a tres jugadoras diferentes y se ha convertido en escenario de momentos relevantes dentro de sus respectivas carreras.

La española Nuria Iturrioz inauguró el palmarés en 2023, logrando en Dénia su cuarto título en el Ladies European Tour. Un año después, la alemana Helen Briem conquistó en La Sella Open su primera victoria en el circuito.

En 2025 fue Anna Huang quien escribió el siguiente capítulo. La canadiense, entonces con solo 16 años y en su temporada de debut, dominó la competición de principio a fin y ganó con un resultado de 20 bajo par, consiguiendo en La Sella su primer título en el Ladies European Tour. Una semana más tarde volvió a imponerse en el Lacoste Ladies Open de France, confirmando el impacto que aquella victoria en Dénia tuvo en el inicio de su trayectoria profesional.

Huang, con solo 16 años, ganó en 2025 con un resultado de 20 bajo par. / SD

Huang regresa este año como campeona defensora, esta vez después de una rápida evolución dentro del circuito. Desde su triunfo en La Sella ha sumado nuevas victorias en el LET, entre ellas la Lalla Meryem Cup y el PIF London Championship, alcanzando cuatro títulos antes de cumplir los 18 años. Su presencia añade uno de los principales atractivos deportivos de la edición, aunque formará parte de un cuadro concebido para volver a reunir en la Costa Blanca a algunas de las mejores golfistas del circuito internacional.

La Costa Blanca vuelve a recibir al mejor golf femenino

La cuarta edición permitirá a La Sella Open seguir avanzando en un proyecto que pretende combinar competición de máximo nivel y una experiencia diferencial para las profesionales.

El torneo se disputa en el recorrido de La Sella Golf diseñado por José María Olazábal, en un entorno que concentra campo, zonas de práctica y alojamiento y que permite a las jugadoras desarrollar toda su semana de competición dentro del mismo complejo.

El torneo se disputa en el recorrido de La Sella Golf diseñado por José María Olazábal. / SD

La trayectoria de sus primeras campeonas también muestra el papel que el torneo quiere desempeñar dentro del calendario internacional: ofrecer un escenario en el que tanto jugadoras consolidadas como nuevos talentos puedan competir al máximo nivel y encontrar una plataforma relevante en sus carreras.

Con tres ediciones ya celebradas y una identidad cada vez más definida, La Sella Open afronta 2026 con el objetivo de seguir creciendo como una de las citas de referencia del golf femenino en Europa. Del 17 al 20 de septiembre, Dénia volverá a convertirse en punto de encuentro del Ladies European Tour, con un millón de euros en premios y una filosofía que permanece intacta desde la primera edición: poner a las jugadoras en el centro de la experiencia.