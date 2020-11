El chollo del Manchester City con Ferran Torres

Teniendo en cuenta cómo estaban las cosas, los 25 millones más bonus llegaron a no parecernos tan mal negocio. Pero son calderilla después del triplete con la selección en el histórico set a Alemania. También de Gayà, pero partidazo de Ferran Torres. Otro más en un arranque de temporada de cum laude por su estreno en la Premier. No hay discusión del chollo que se ha llevado el Manchester City. Un jugador que asomó la coronilla en el Valencia pero que desde su adiós está sacando toda la cabeza. También una pena no haberlo disfrutado aquí. Ni él quiso ni el club supo.



El tope salarial

Poca broma con los topes salariales, con el coronavirus y con lo que dice Tebas, que por si las moscas se sigue poniendo en lo peor. Aunque abrió a última hora la mano, LaLiga se cargó el pasado verano el mercado de fichajes en su objetivo de evitar el sobreendeudamiento de los clubes, así que el del Valencia no ha sido el único presupuesto en irse por el aire. La publicación de los límites es la respuesta a muchos porqués.

Para los clubes bonificaba desprenderse de las fichas más altas, de ahí que muchos lo hayan hecho a coste cero. Sin embargo, lo que sigue sin tener ninguna explicación son los riesgos deportivos que ha decidido asumir Peter Lim y que podría haberse evitado con una pizca de planificación. Yunus y Racic han caído del cielo y hay mimbres de sobra para que Javi Gracia ponga al equipo a competir por Europa como mínimo. Pero la plantilla no puede permitirse un constipado, aún menos un positivo y ni qué decir si fuesen varios.



Ojito con Kang In

Crucemos los dedos. Primero por la vacuna y segundo porque habrá que darse con un canto si no hay ventas en enero. Lo suyo sería pensar en lo contrario, pero estamos curados de espanto y de Lim se puede esperar cualquier cosa y no buena. Sin nadie con el título de capitán al timón deportivo está por ver cómo se resuelven todos los temas calientes. En especial el de Kang In. Al coreano, no por los rasgos, se le está poniendo cada vez más cara de Ferran. Ofertas no van a faltarle y los cantos de sirena van que vuelan. Incluso empezando por los del propio City, dispuesto a pescar de nuevo en río revuelto. Mal desde luego no le ha ido. Ahora que asoman motivos para hablar de Academia estaría bien que no lo estropeen.

