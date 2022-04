Derrota del CAU Valencia en su visita a uno de los equipos favoritos para luchar por el ascenso en un partido que tuvo una parte para cada equipos y donde el CAU nunca dejó de luchar. Pozuelo fue superior en la primera ante un CAU que notó las bajas por lesión y que no estuvo acertado en los metros finales pero que reaccionó en la segunda donde fue superior a su rival en el juego y en el resultado parcial.

No empezó bien el partido para el CAU ante el Pozuelo. Salieron los madrileños a por todas y en el minuto ocho ya habían conseguido dos ensayos. No se rindió el CAU que pese a las ausencias trataba de mantener el tipo. El juego se situaba en territorio del equipo valenciano y fruto de ese dominio de Pozuelo llegó un nuevo ensayo tras una melé. El partido era intenso y duro. Y el CAU quería ensayar. Dos golpes a su favor donde pudo tirar a palos los jugó a touch pero no acertó en su ataque y fruto de una indecisión y un robo de balón llegó el cuarto ensayo local. Era el minuto 30 y el resultado 26-0. Ese fue ya el resultado al descanso donde el CAU tuvo demasiado castigo para lo visto en el campo.

La segunda parte se inició con el mismo guion. Peleaba CAU pero pagaba caro los errores en forma de ensayo. Anotaron los locales en el minuto 5 pero respondió el CAU con orgullo tras una touch consiguiendo su primer ensayo cinco minutos después. Y volvió a hacerlo con una gran carrera lateral tras una recuperación tres minutos más tarde. El viento dificultaba mucho la trasformación para sumar, pero el ADN competitivo de los valencianos aparecía para igualar en el campo a base de buen juego lo que en la primera parte no había sido posible. A punto estuvieron de volver a anotar tras una nueva touch pero la defensa de Pozuelo trabajo bien para salir del apuro. El partido había cambiado, el dominador era el CAU y el Pozuelo se defendía y defendía la renta pasando apuros. Llego un nuevo ensayo valenciano y no hubo más porque algunas imprecisiones lo evitaron. Al final 33-15 en una gran segunda parte del equipo valenciano.