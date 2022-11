Adelgazar no sólo es posible, sino que también puede ser más fácil de lo que parece si tienes una actitud correcta. ¿Buscas trucos para perder peso? Es importante que tomes todo el proceso con filosofía ya que la cabeza también tiene un papel importante para conseguir el objetivo final. El momento siempre es bueno, si tu crees que es tu momento. Marca el objetivo y, además de comer de forma saludable y hacer ejercicio físico a diario, cuida tus hábitos alimenticios. Todo será es más fácil, no solo consiste en reducir grasas y contar calorias, hay otros factores que nos hacen engordar sin que seamos conscientes de ello.

Uno de los riesgos más importantes cuando se trata de adelgazar es el temido efecto rebote, el que nos hace recuperar el peso perdido una vez que abandonamos el régimen de alimentación al que nos hemos sometido durante un determinado tiempo. Es algo que sucede sobre todo con las dietas milagro que están enfocadas a eliminar mucho peso en poco tiempo. Médicos y nutricionistas coinciden en que la mejor manera de adelgazar es hacerlo a largo plazo, instaurando hábitos saludables de consumo en el día a día para que no se trate solo de estar a dieta, sino de tener una alimentación sana y equilibrada. Si, además, le añadimos el deporte, estaremos un poco más cerca de conseguir nuestro objetivo.

Claves para adelgazar

Hay una serie de consejos que pueden ayudarnos, y mucho, para conseguir nuestro objetivo. Algo tan sencillo como masticar sin prisa y correctamente es fundamental. Aunque parezca una tontería, por una buena masticación comienza la salud del aparato digestivo. Según los expertos, debemos llegar a masticar sin prisa hasta 40 veces cada bocado pues le quitamos trabajo al estómago y nos saciamos antes asimilando mejor los nutrientes.

Consumir menos azúcar es otra de las claves. Hay que intentar eliminarlo o sustituirlo por algún edulcorante, pero si no puedes al menos reducirlo al máximo porque altera el organismo y potencia la acumulación de grasas, sobre todo en la cintura. También menos sal: hay que controlar mucho su uso porque favorece la retención de líquidos y eso hace ganar en peso y en volumen. Es preferible también elegir sal marina en lugar de común, aunque hay muchas otras especias más sanas que nos pueden dar sabor a los platos.

Las verduras son importantes. En este sentido, tomar siempre ensalada. Hay que acompañar las comidas siempre de una ensalada ya que garantiza un aporte extra de vitaminas y nos ayuda a saciarnos. Y tener los lácteos controlados. Mucho cuidado con la leche y sus derivados. Algunos de ellos como el yogur natural o el queso bajo en grasa vienen muy bien para la dieta, pero en muchos casos no se digiere bien la lactosa y conviene sustituirlos por bebidas vegetales más ligeras, siempre sin azúcares añadidos, como la de arroz, avena, avellana o almendra.

Otro consejo tiene que ver con las grasas buenas, no saturadas. Las grasas buenas, como las que nos aportan los frutos secos el aceite de oliva o el pescado azul no engordan y además aportan nutrientes y activan el metabolismo. También, si quieres adelgazar, debes comer más protenína, ya que estas ayudan a perder peso, a aumentar la masa muscular y a acelerar el metabolismo. Es importante centrarnos en la de origen vegetal y no abusar de la animal. Legumbres o semillas son las más recomendables.Y por último, la harina integral. El consumo de harinas aporta mucha energía que, si no quemamos, engorda. Por eso es recomendable reducirlo al máximo. Si vamos a consumirlas, es más saludable que sean integrales porque aportan fibra saciante y beneficiosa para el tránsito intestinal.