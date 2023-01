La cultura de España es una cultura de bar. Mientras que cenar o comer fuera suele tener el componente de 'celebración', algo como ir a desayunar/almorzar (algo muy típico en la Comunitat Valenciana) es lago más rutinario en España. Tampoco es algo excesivo ya que la mayoría de veces renunciamos a darnos festines, sobre todo si son días laborales. En realidad el tradicional pedir un café con leche y algo para acompañarlo: tostadas, churros o algún sándwich o bien pincho de tortillo según la región del país. Estos son los desayunos más demandados en los bares de nuestro país pero la realidad es que no son de lo más recomendable si estás a dieta (noticias sobre dietas).

Por este sencillo motivo desayunar en los bares no es lo más recomendable hoy por hoy si lo que pretendes es mantener tus correctos hábitos saludables. La realidad es que suelen contar con un exceso de carbohidratos simples que el cuerpo tiende a absorver rápidamente y convertirse en azúcar y grasas saturadas. No están tampoco mal para algo fuera de lo común -darse un capricho- pero no son lo más saludables posibles.

Ahora bien, existen una serie de alimentos saludables, baratos y fáciles de conservar que muchos bares podrían introducir en sus desayunos para convertirlos en algo más healthy. Aunque sean alimentos menos populares tienen una cantidad de nutrientes interesantes para comenzar el día: fibra, grasas saludables y proteínas. Estas son las mejores opciones apra pedir, siempre y cuando estén disponibles, y combinar con un buen café -si además tienen fruta sería un complemente idóneo para el 'postre'-.

Estos son los alimentos saludables recomendados para desayunar que no hay en los bares

Pan integral

Las tostadas son una de las opciones más preferidas por la población para comenzar el día. No tienen nada de malo. El pan, a ser posible, mejor si es integral. El pan favorito de los españoles es el blanco, elaborado con harinas refinadas.

Antes de moler el trigo y sus granos se separa el salvado del resto perdiendo un interesante aporte de fibra y de minerales. Al comer pan blanco los carbohidratos se descomponen rápidamente y se convierten en azúcares simples, provocando picos de glucemia relacionados con el aumento de peso y de las resistencias a la insulina. Con el pan integral la absorción de estos hidratos es más lenta y sostenida.

Avena

Para quien no lo sepa, la avena es uno de esos alimentos que podemos denominar como superalimento, ya que además de sus bajas calorías y su efecto saciante, tiene otros muchos beneficios como la cantidad de fibra que tiene y lo bueno que es contra el colesterol.

Y no solo son esos beneficios, son muchos más que explicaremos a continuación, pero es que además es un alimento súper rico y que se puede tomar para desayunar, almorzar, merendar o incluso para cenar. En cuanto a otros beneficios:

1. Perfecto para el corazón y el cerebro: Este alimento es más que bueno para el corazón y para el cerebro gracias a su gran cantidad de ácido linoleico, omega 3 y grasas insaturadas

2. Funcionamiento nervioso: La gran cantidad vitaminas y minerales que tiene la avena sirve para equilibrar, desarrollar y mantener el funcionamiento del sistema nervioso.

3. Una piel de 10: Además de comerse, la avena también puede usarse a modo de mascarilla casera para la piel. Mucha gente desconoce de este efecto, pero este alimento te dejará una piel de 10.

4. Antinflamatorio: Y siguiendo con la mascarillas, también sirve como antiflamatorio. Usando la avena como mascarilla junto a un poco de miel, tendrás este genial efecto.

5. Tranquilizante: Gracias a la avenina y a su efecto tranquilizante y sedante, la avena es buena contra el nerviosismo.

Este cereal contiene un alto valor energético que proceden principalmente de carbohidratos absorvidos lentamente gracias al buen aporte de fibra. Además los copos de avena son buenas para los deportistas ya que contienen un 14% de proteína (el cereal más proteico que existe). Que un bar aportara a sus desayunos recetas con fruta y avena sería algo más que recomendable.

Hummus

Como lo leer. Comer garbanzos para desayunar es algo recomendable por los nutricionistas. Hay maneras de tomarlos en el desayuno de forma mucho más llevadera que en un guiso: el hummus. Esta crema fácil de untar y compuesta por garbanzos, además de sésamo, limón y aceite de oliva, es perfecto incorporar a una tostada.

Crema de cacahuete

Se puede encontrar fácilmente en cualquier supermercado y a diferencia de lo que creemos, si la buscas bien no lleva azúcar. En concreto las nuevas fórmulas de crema de cacahuete 'healthy' incorporar solo cacahuete, otra opción muy recomendable para untar a la tostada. El 27% de los mismos son proteínas y además los cacahuetes son buenos para nuestro corazón porque son fuente de grasas insaturadas (lo protegen).