Los mejores quemagrasas del mercado para adelgazar

Si has llegado hasta aquí seguramente tengas la intención de quemar grasa. O bien por salud o bien por estética o bien por ambas. Es posible que seas un deportista que quiera verse el vientre plano o los abdominales en la playa este verano o también que quieras empezar ya tu proceso de pérdida de peso. En todos los casos es interesante saber los secretos de la quema de grasa y en este momento se suele buscar una ayuda 'extra' para acelerar el progreso.

Lo primero que has de saber es que no existen los productos 'milagro'. No existe absolutamente ningún suplemento que te puedas tomar en el sofá de tu casa y que haga efecto por sí solo mientras descuidas el entrenamiento o una dieta equilibrada, pero tomándote esto en serio sí que hay suplementos y productos que pueden impulsarte en la oxidación de las grasas.

Antes de profundizar en los diferentes productos que facilitan esta pérdida de peso hay que sentar unas bases. A nivel de alimentación no puede haber pérdida de grasa sin déficit calórico. Es decir, consumir menos calorías diarias de las que tu cuerpo necesita, de forma que extraiga la energía de las reservas acumuladas a nivel de grasa.

Indispensable el déficit calórico

Como fuentes de consumo calórico hay que tener en cuenta dos variables: el metabolismo basal, es decir, cuántas calorías quema tu cuerpo "por estar vivo" por decirlo de una manera muy sencilla, simplemente con sus procesos normales y la segunda es el ejercicio físico. En este punto lo óptimo es la combinación de ejercicios de fuerza (a mayor cantidad de masa muscular más facilidad tendrá tu cuerpo para quemar calorías en reposo) y también de tipo cardiovascular (andar, correr, ir en bicicleta, clases guiadas, natación...).

También ayuda a situarse en déficit calórico el aumento del NEAT (Non-exercise activity thermogenesis) o lo que es lo mismo, el gasto energético de cualquier actividad que no sea ni dormir, ni comer ni hacer ejercicio, es decir, tomar decisiones como subir por las escaleras, ir andando a los sitios, barrer la casa...

¿Qué 'quemagrasas' elijo?

Una vez te has situado, gracias a la dieta y el ejercicio, en déficit calórico ya es el momento de preguntarse: ¿Y cómo acelero yo la quema de grasa? Aquí hay ciertos productos que te pueden ayudar a ser un poco más rápido. Los hay de muchos tipos y hay que elegirlos de la manera más inteligente posible según tus necesidades o tus obstáculos habituales en proceso de pérdida de peso de definición muscular. Los hay termogénicos, lipotrópicos, bloqueadores de carbohidratos y grasas…

Termogénicos

Son los más habituales. Se trata de un tipo de suplemento que potencian el metabolismo basal, que como ya hemos visto es la quema de calorías 'de base', las que tu cuerpo va a quemar en sus funciones vitales. Al aumentar el calor corporal en un proceso que se conoce como termogénesis hace que nuestro cuerpo utilice la grasa acumulada como combustible.

Se recomienda que este tipo de quemagrasas se tomen por la mañana y es mejor hacerlo en ayunas. Hacerlo por la tarde tiene su riesgo para tu sueño, ya que la estimulación que ejercen sobre el organismo puede hacer que tardes más en querer irte a la cama. La cantidad a ingerir siempre dependerá del producto, que lo indicará debidamente en su envase. Personas que sufren del corazón, tienen problemas con la tensión arterial o son personas especialmente nerviosas es mejor que no los tomen.

Un café. / Shutterstock

Hay muchos tipos de termogénicos: desde los que venden en tiendas especializadas de suplementación hasta alimentos que pueden impulsar estas funciones como por ejemplo la naranja, el té rojo y el té verde o la cafeína.

Lipontrópicos

Son también muy interesantes porque evitan que el organismo se guarde las grasas y las utilice como combustible, como energía. A diferencia de los termogénicos no contienen ningún tipo de sustancia estimulante. Algunos de los más famosos son la L-Carnitina, la colina o el inositol.

Cuando hablamos de la L-Carnitina nos estamos refiriendo a un aminoácido que genera ATP (una de las primeras fuentes de energía de nuestro cuerpo. Este aminoácido realiza la función de llevar las grasas a aquellas células encargadas de llevar a cabo la oxidación de los ácidos grasos para la producción de energía. Se debe tomar una media hora antes de entrenar.

Por otra parte, el inositol lo que hace es prevenir la acumulación de grasa. La colina, de la misma manera, forma parte del complejo de la vitamina B y también previene que se acumule la grasa, ya que la elimina de las células y provoca que se queme para conseguir esa producción de energía.

Bloqueadores de carbohidratos y grasas

En este caso lo que se busca es que nuestro organismo 'pase' de la grasa en el proceso digestivo y que no la absorba. Antes de que el intestino coja las grasas este suplemento se une a ella para que no pase la membrana del intestino delgado.

Estos bloqueadores se pueden adquirir también en tiendas de nutrición y uno de los más efectivos es el que se conoce como chitosan. Es importante leer las instrucciones del envase tanto para saber en qué momento del día tomarlo, así como la dosis adecuada (es muy importante no exceder nunca las dosis en productos de suplementación). Recuerda que todo ayuda para adelgazar, pero hay muchas maneras de conseguirlo.