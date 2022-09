A sus 21 años, Núria Jordà ha visto cómo su vida ha dado un giro de 180 grados. Hace unos meses, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para extirpar un tumor en las carótidas, que son los vasos sanguíneos situados a ambos lados del cuello y encargados de proporcionar sangre al cerebro y cabeza.

Debido a una complicación durante la operación, y tras un bypass de urgencia, sufre disfagia, o lo que es lo mismo,

¿Qué es la disfagia?

La disfagia es la dificultad para tragar los alimentos. Un trastorno que suele ocurrir en personas mayores con enfermedades neurodegenerativas o como consecuencia de ciertas enfermedades, como es el caso de Nuria.

"Tuve un tumor, tengo disfagia y tendré un bypass siempre", así reza en su biografía de TikTok.

Ahora, a través de las redes sociales (solo en TikTok tiene más de 400.000 seguidores) comparte cómo se ha visto obligada a cambiar hábitos tan cotidianos como beber agua.

“Desde lavarme los dientes, ahora tengo que hacerlo con la cabeza agachada para no tragarme el dentífrico, o dormir boca abajo para no ahogarme con mi propia saliva de noche”.

Y, sobre todo, dar visibilidad a un trastorno desconocido pese a que más de dos millones de españoles (muchos sin diagnosticar) sufren este problema.

En el perfil de su cuenta de TikTok (dónde más vídeos comparte sobre su día a día) realiza una auténtica labor educativa y de divulgación.

Tratamiento de la disfagia

En el tratamiento de la disfagia intervienen diferentes profesionales como:

Médicos (Endocrinología y Nutrición, Neurología, Digestivo, Otorrino, Oncología, Geriatría o Atención Primaria),

Logopedas,

Dietistas-nutricionistas,

Enfermeras.

En algunos casos tiene cura, aunque en el suyo concreto su logopeda, Marta, con quien también comparte vídeos en las redes sociales, no se lo puede asegurar.

Así lo explica a ‘Guías de Salud’:

"Depende de las condiciones de cada persona. Estamos haciendo todo lo posible para intentar que vuelva a la normalidad de la alimentación y la deglución".

Alimentación y vida social con disfagia

Y es que, el mayor cambio que ha sufrido desde marzo de 2022 (cuando tuvo que ser intervenida) ha sido la alimentación.

Núria tiene dificultades para tragar tanto líquido como sólido, por lo que se ve obligada a espesar el agua o triturar la comida para que esté en formato "puré de patata americano".

“El mayor problema son las texturas, ya que al poder comer solo la misma textura, llegas a odiar la comida”.

El diagnóstico fue un golpe durísimo. Salir del hospital con un bypass con tan solo 21 años… Se me cayó el mundo encima Nuria Jordá

"En mi caso, estoy en textura pudding, que es la última fase del trastorno, por lo que cuánto más espeso mejor", detalla a este portal.

Y aunque la vida social se ha visto afectada dado su trastorno, ha encontrado la solución para que salir a comer fuera de casa no ponga en riesgo su salud: una batidora portátil.

"Estoy en dieta túrmix, es decir, todo triturado. Ya esté en casa o en un restaurante. Lo que ocurre es que hay que tener mucho cuidado para que no se quede nada sin triturar porque puede ser muy peligroso".

¿Qué es la disfagia y cómo se siente? Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la disfagia "puede ser causa de desnutrición y de complicaciones graves como infecciones respiratorias". La dificultad para deglutir puede presentarse "para tragar alimentos sólidos, líquidos o medicamentos". Para entenderlo de una forma más fácil. Núria Jordà lo define como "ahogo o sensación de que la comida se te ha ido por otro lado constantemente. Es como si tu garganta o tu lengua no estuvieran coordinados para tragar”. O como lo define la SEEN, la "sensación subjetiva de obstáculo al paso del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago durante la deglución".

Durante las sesiones de logopedia, a las que acude cada mañana, y lo que le ha impedido continuar con sus estudios presenciales en la universidad, trabaja diferentes aspectos para superar la disfagia.

Por un lado, la voz y la lengua “que tengo el nervio hipogloso afectado” y, por otro, la deglución en sí.

"También me ha enseñado qué hacer si me estoy ahogando y me encuentro sola en ese momento".

Cómo le ha afectado psicológicamente la disfagia

El diagnóstico de la disfagia es muy duro y repercute en la salud mental. “Fue un golpe durísimo”, resalta.

"Salir del hospital con un bypass con tan solo 21 años… Se me cayó el mundo encima. Pero la disfagia no tiene por qué quitarte vida, sino que puedes adaptarte a ella. Aunque en un principio, por supuesto, me afectó a mi vida social: no quería salir de casa ni que nadie me viera comer potitos".

Desde que subió el primer vídeo a TikTok, que se viralizó en pocas horas, comparte sin falta cada día los avances de su tratamiento. Y esto también le ha ayudado psicológicamente.

"Ver que la gente me pregunta cómo te va, hace que me sienta con más ganas de recuperarme".

Y de hecho, subraya, "he comido plátano, queso fresco y estoy cambiando de texturas", lo que significa que está poco a poco recuperándose. "La comunidad que he creado en las redes sociales ha hecho que me sienta protegida y con ganas de salir adelante".