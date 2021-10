José Mateo, el joven de 29 años que era detenido anoche acusado de matar a cuchilladas a su padre, había sido denunciado por agredir a sus dos progenitores y un juez le puso una orden de alejamiento de ambos. De su madre, Justa, y de su padre, José Miguel, cuya vida segaba este lunes por la noche, a puñaladas. Así lo explican a La Opinión de Murcia fuentes cercanas a la investigación y admite también la alcaldesa de la localidad, que dio una rueda de prensa hoy. El sujeto ha sido mandado por la jueza de Guardia de Mula a prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato.

Mientras José Mateo permanecía en dependencias de la Guardia Civil, en la vivienda contigua, donde la madre del presunto parricida y esposa de la víctima acudió a pedir ayuda cuando se desató la pelea entre su hijo y su esposo, Ana María y Sergio, dos vecinos, recordaban este martes que el joven José Mateo amenazó “con matarlos a todos”. “Llamé al 112 cuando escuché la pelea. Cuando vino la Justa y me dijo que lo había matado, volví a llamar “, rememora este martes Ana María, en cuya casa durmieron anoche Justa y su hijo de 20 años, Alfonso

“Ella (Justa) dice que se lo imaginaba, que lo sabía, pero qué no sabía que su hijo iba a tener tanto valor de matar a su padre”, apunta la vecina, a lo que añade que “Alfonsico, que cuando pasó estaba en casa de su tío, me dijo a mí anoche que, al llegar, su hermano le dijo: ‘ya he matado a tu padre’”.

“Cumplió lo que decía, porque él decía que lo tenía que matar”, comenta Ana María, al tiempo que subraya que las peleas a gritos en el domicilio donde se cometió el crimen eran continuas. Peleas protagonizadas por el hijo, ya que “en el matrimonio no había problemas”, asegura la vecina.

“La Justa vino medio muerta”, apostilla Sergio, que, aunque solo lleva siete meses viviendo ahí, ha escuchado muchas de esa riñas a gritos. Anoche “el hijo se asomó a la puerta y dijo: ‘¡los mato a todos!’”, recuerda el vecino, que apunta que José Mateo, no obstante, “con nosotros no se metía”.

La noche del crimen

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Benemérita, que arrestaron al sospechoso. También se movilizó una ambulancia del Servicio de Urgencias de Mula, cuyos sanitarios trataron de reanimar a la víctima, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El hombre, que yacía en un charco de sangre, presentaba varias cuchilladas en su cuerpo, algunas en la zona del cuello.

El cuerpo del fallecido fue llevado al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que sea la autopsia la que determine la causa del fallecimiento. La investigación tratará ahora de averiguar qué fue lo que desencadenó la bronca entre padre e hijo y cómo la situación se agravó hasta acabar con la muerte del progenitor. Fuentes cercanas al caso detallan que padre e hijo llevaban años peleándose. En cuanto a la madre, no constan denuncias por violencia de género.

Según decía hoy la alcaldesa de Campos del Río, Mª José Pérez Cerón, se trata de una familia desestructurada y los Servicios Sociales municipales han ido recibiendo a lo largo de los años diversos avisos de malos tratos en el seno de esta familia. El hijo, apuntó, fue ingresado cuando era menor de edad en un centro especial, para huir de la violencia que se daba en la casa.

Desde la Policía Local de Campos del Río, por otro lado, aseguran que no consta ningún incidente en el que José Mateo estuviese implicado. Solo tienen conocimiento de aquella vez que sus propios padres lo denunciaron.

La alcaldesa se desdice

La regidora manifestó esta mañana que José Miguel, el hombre asesinado, "maltrataba a su esposa y a su hijo pero no existía ninguna denuncia de ello". Efectivamente, confirman desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, este vecino no tenía antecedentes por violencia de género. El que sí los tenía era el presunto parricida, por agredir a sus padres.

La alcaldesa llegó a decir que José Miguel obligaba a su esposa a prostituirse. Una suposición que ningún organismo estaba investigando. Tras estas duras acusaciones, la regidora reculó y apuntó, en la rueda de prensa que ofreció después, que no ha existido en ningún momento una denuncia hacia el fallecido, "ni por acoso ni por maltrato ni nada parecido".