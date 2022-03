Rocío Carrasco es culpable de "un delito de abandono de familia", según el escrito de acusación de la fiscalía provincial de Madrid remitido al juzgado número 3 de Alcobendas y al que ha tenido acceso CASO ABIERTO, el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

El fiscal encargado del caso sostiene que Rocío Carrasco no ha pagado la pensión mensual a su hijo David Flores desde que una sentencia del Juzgado de Violencia número 1 de Alcobendas la obliga a ello, hace cuatro años. Considera que esos hechos son "constitutivos legalmente de un delito de abandono de familia previsto y penado en los artículos 227.1 y 227.3 del Código Penal".

Multa de 19.000 euros

En su escrito de acusación, el fiscal subraya que Rocío Carrasco es "la autora" de ese delito y pide que se la condene a "18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros"; es decir, a una multa de 10.800 euros. Además, el fiscal pide que la hija de Rocío Jurado sea condenada a pagar 8.200 euros más por las cuotas de la pensión que no ha pagado a su hijo entre febrero de 2018 y julio de 2021, más los intereses. Desde entonces, Carrasco sigue sin pagar la pensión a su hijo, según confirmaron fuentes del caso.

Tal y como adelantó CASO ABIERTO, la mujer fue denunciada por impago de pensiones primero por su ex marido, Antonio David Flores, y luego por su hijo, David Flores, que proponen para ella una pena de un año de cárcel y una multa de 15.000 euros. El juzgado de Alcobendas inició entonces una investigación que este escrito del fiscal ha dejado casi concluida. Falta por conocer el escrito de la defensa de la mujer para que pueda darse por finalizada la instrucción.

Dos testigos

Rocío Carrasco se enfrentará, por lo tanto, a un juicio contra ella por ese supuesto delito de abandono de familia. El fiscal solicita que en ese juicio declaren solo dos personas: su hijo David Flores y su ex marido, Antonio David Flores, al que ha acusado de malos tratos. El ministerio público no solicita, a diferencia de la acusación particular, que declare Olga Moreno, la que fuera pareja durante muchos años de Antonio David Flores y que tiene una estrecha relación con el joven.