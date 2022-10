"En cuanto he visto al bebé sabía que era el secuestrado", ha dicho emocionada, Alicia López, la mujer del barrio bilbaíno de Santutxu que a las 8.05 horas ha encontrado en el felpudo de su casa al recién nacido raptado del Hospital de Basurto por una mujer que ha sido detenida este miércoles. Todo ha sido rápido, el bebé, según ha comentado Alicia estaba en vuelto en una toalla y con un body blanco.

“Estaba tranquilo, no lloraba”, ha dicho la mujer que ha llamado inmediatamente a la Ertzaintza. “Solo he pensado en los padres, en la angustia que tenían que estar sintiendo”, ha dicho entre lágrima. Una ambulancia ha atendido al pequeño que se encontraba “bien, tranquilo”. “Les he ayudado a sacarle la manita para que le hicieran la exploración”, ha explicado Alicia, que venía del gimnasio.

Ella y su hijo, Zuhaitz Barriuso, nunca olvidarán el día de hoy. Estaban desayunando en su piso cuando, después de una llamada a su timbre, al abrir la puerta, han encontrado al bebé. “El bebé lo ha encontrado mi madre. Estaba desayunando y han tocado el timbre, pero al mirar por la mirilla no ha visto a nadie”. Entonces, ha abierto la puerta y en el felpudo ha encontrado al bebé. “Me ha llamado gritando, diciendo que nos habían dejado al bebé en la puerta, que llamase a la Ertzaintza”.