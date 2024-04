La madre de la mujer brutalmente asesinada en un piso de Oviedo también pide prisión permanente para el detenido

La madre de Tatiana Coinac, la mujer moldava asesinada a los 44 años en un piso de la calle Amsterdam de Oviedo el 9 de marzo del año pasado, también solicita la prisión permanente revisable para el presunto autor del crimen, el cabo Adán Feito. Del mismo modo que la

, personada como acusación particular y cuyos intereses defiende el letrado José Manuel Fernández González, solicita 15 años de cárcel por la agresión sexual que presuntamente cometió el militar valiéndose de un bote cilíndrico de lubricante, tras lo cual la estranguló aplicándole la técnica del "mataleón".

La única discrepancia entre la Fiscalía y la acusación particular se refiere a la cuantía de la indemnización solicitada para los familiares de la víctima. Mientras el ministerio público pide 200.000 euros, la acusación particular eleva esa reclamación a 300.000. Fue la madre de Tatiana Coinac la que avisó a la Policía desde Benicarló (Castellón), después de no poder contactar con su única hija. Cuando la Policía entró en la vivienda, halló el cadáver de la mujer en la bañera. Llevaba muerta tres días.

El acusado, que en el momento de los hechos tenía 35 años, se encuentra en situación de prisión provisional sin fianza por esta causa desde el 31 de mayo de 2023. Según la investigación, el militar la conoció aproximadamente a principios de febrero de 2023 a través de diferentes páginas web de contactos, donde la víctima ofrecía sus servicios sexuales. Ya se habían visto antes del día del asesinato, dado que ambos mantuvieron un primer encuentro en la casa de la víctima, en Oviedo, en fechas anteriores.