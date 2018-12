¿Qué futbolista se ha tatuado en la pierna la cara de Rafa Nadal?

Rafa Nadal aprovecha estos días para intensificar su ritmo de entrenamientos en la Rafa Nadal Academy by Movistar que tiene en Manacor, con la idea de poder regresar a las pistas a final de año (28 y 29 de diciembre) en el Torneo de Abu Dabi.



Pero en uno de sus entrenamientos junto al también mallorquín Jaume Munar (uno de los mejores talentos del tenis español), el número 2 del mundo se vio sorprendido por la visita de un futbolista que no olvidará.



Y es que el portugués André Horta, medio de Los Ángeles F.C. de la Major League Soccer, se acercó acabado el entrenamiento para enseñarle el tatuaje que se había hecho con su cara en el gemelo de su pierna izquierda. Un tatuaje con una de las celebraciones típicas del manacorense que dejó sorprendido al balear.





Best tattoo ever? ???? @AndreHorta8 ??Do you like it? We do!! ???? pic.twitter.com/Sk7Eb2S4up