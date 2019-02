Navratilova considera tramposos a los transexuales que compiten con mujeres

Martina Navratilova, extenista ganadora de nueve torneos de Wimbledon, ha desatado una tremenda polémica con un artículo publicado en The Times. La leyenda de 62 años, ferviente defensora de los derechos de los homosexuales, ha criticado con dureza a los deportistas transexuales, los cuales, según ella, no deberían competir contra mujeres.

"Es una locura y es un engaño. Me complace dirigirme a una mujer transgénero en la forma que prefiera, pero no me gustaría competir contra ella. No sería justo. Un hombre puede decidir ser mujer, tomar hormonas si así lo requiere cualquier organización deportiva, ganar todo lo que esté a su alcance incluida una pequeña fortuna y luego puede revertir su decisión y volver a hacer bebés. Es una locura y está haciendo trampa", escribía Navratilova, que obviamente se ha tenido que enfrentar a feroces críticas por esta opinión.