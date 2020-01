"Porque tengo pechos no merezco cobrar menos"

Serena Williams no se ha cortado a la hora de defender la igualdad entre hombres y mujeres en el tenis. La tenis estadounidense no es la primera vez que se muestra crítica con este tema y de nuevo ha vuelto a cargar con la disparidad de premios económicos entre los jugadores y las jugadoras: Mi sentimiento es que todos merecemos lo que merecemos, que me paguen lo mismo. No merezco cobrar menos porque tengo pechos. No es el caso".

En una entrevista concedida para el medio digital tennisworldusa.org, Serena Williams ha analizado la situación del tenis femenino: "Trabajé igual de duro desde que era pequeña, incluso tengo fotos en la pista siendo un bebé. He sido una atleta de primera nivel toda mi vida y no debería cobrar menos por mi sexo".

La ganadora de 23 torneos de Grand Slam, a sus 38 años, continúa dando guerra en las pistas y finalizará el año 2019 en la décima posición del ránking mundial de la WTA.