Monumental bronca de Fognini a un juez de silla

El italiano Fabio Fognini ha protagonizado otro bochornoso espectáculo durante su partido de primera ronda del Abierto de Australia ante el estadounidense Reilly Opelka. Fognini explotó con ira contra el juez de silla brasileño Carlos Bernades tras ser penalizado por golpear con ira el suelo con su raqueta. Fognini, se dirigió de forma airada al juez brasileño increpándole "Me das pena". Fogini se quejó del trato de favor hacia Nadal y Federer afirmando que no quiere que el brasileño arbitre sus partidos: «No me das tranquilidad. Cuando Nadal lo pide, lo hacéis. Cuando lo pido yo, ni caso. Cuando lo hace 'Su Majestad' (Federer), lo hacéis».

Todo empezó cuando Fognini golpeó su raqueta contra el sueño por lo que fue sancionado, con un punto que le costó perder el juego. Paera Fogini, la penalización fue excesiva y así se lo increpó al árbitro. Además afirmó que su rival se había pasado el partido diciendo "joder, joder". El brasileño Bernardes, que aguantó estoicamente el 'chaparrón' le pidió a Fogini que le hablase en inglés, idioma oficial del Circuito ATP, lo que todavía encendió más al italiano, que repetía airadameante en su idioma "das pena, das pena".

Pese a todo, Fognini logró la victoria por 3-6, 6-7, 6-4 y 7-6 y por tanto, el pase a la siguente ronda. Lo hizo además, con su mano derecha sensiblemente dañada a causa de un fuerte golpe que le había propinado a su raqueta el día anterior.