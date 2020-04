Así celebra Nadal su primera victoria en el Madrid Open Virtual

Mientras el tenis mundial sigue paralaizado por la pandemia del coronavirus, algunas de las grandes figuras del circuito mundial se quitan el 'mono' de tenis jugando desde sus casas. Así, este lunes 27 de abril comenzaba el Mutua Open Madrid Virtual Pro en el que participan enre otros Rafa Nadal y David Ferrer. El torneo virtual tiene un fin benéfico y se celebra como sustituto del Open Mutua Madrid que no se podrá celebrar este año por el coronavirus.

En la primera jornada, el alicantino David Ferrer que tras su retirada 'volvía a las canchas' de forma virtual, caía por 4-3 (4) ante el argentino Schwatzman en partido correspondiente al Grupo 2. Mejor suerte corría Rafa Nadal en el grupo 1 que superaba al canadiense Sharapovalov por 4-3 (3).

Así celebraba Nadal su victoria virtual.





The @RafaelNadal celebration ??



Rafa is off to a winning start in the #MMOpen Virtual Pro, defeating Shapovalov 4-3(3) in Group 1. ?? pic.twitter.com/vFLP5jcSkR

— ATP Tour (@atptour) April 27, 2020