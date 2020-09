Dimitrov prepara la gira de tierra batida en la academia de Nadal

El tenista búlgaro Grigor Dimitrov ha elegido la Rafa Nadal Academy by Movistar en Manacor (Mallorca) para prepararse antes de competir en el Master 1000 de Roma y afrontar la gira de tierra batida que culminará con el torneo Roland Garros entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre.





