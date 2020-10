Semifinales de un Challenger con cuatro españoles por primera vez desde 2011

Espléndida jornada de Cuartos de Final para alguno de los mejores representantes de la Next Gen de la Armada Española en el Alicante Ferrero Challenger que se disputa en Villena. Los cuatro partidos cayeron del lado de los 'locales' y garantizan una final 100% española.

Pedro Martinez Portero logró imponerse al checo Tomas Machac en tres trabajosos sets. El joven checo de 20 años estaba sorprendiendo con su nivel a todos los rivales de la semana, pero Pedro logró imponerse y alcanzar las semifinales por segundo año consecutivo.

Carlos Alcaraz abrió la jornada con otra disputada victoria ante el argentino Juan Pablo Ficovich, logrando remontar un 3/6 0/3 en contra. Carlos se enfrentará este sábado a su compañero de entrenamiento, el ilicitano Mario Vilella, que lleva toda la vida en la academia, garantiza con su victoria ante el canadiense Steven Diez, un finalista de la Academia JCFerrero Equelite. El sábadi se enfrentarán por ese puesto en el partido de las 11:00.

El cuarto semifinalista es también español y también entrena en la Comunidad Valenciana. El valenciano Bernabé Zapata se enfrentará a Pedro Martinez Portero en el segundo partido de la jornada.

Desde 2011 no se disputa una semifinal totalmente española de un Challenger. Una auténtica proeza que por poco, no se ha podido repetir en el dobles. Iñigo Cervantes y Oriol Roca se impusieron a los segundos cabezas de serie, pero Gerard Granollers y Pedro Martinez Portero no pudieron repetir la final de dobles al caer en el super tiebreak ante los franceses Couacaud y Olivetti.

Las semifinales y finales se podrán seguir por Eurosport y LaLiga4Sports. Las entradas para ambos días se encuentran ya agotadas.