¡Le informan en pleno partido de su positivo en COVID-19!

La fase previa masculina del Open de Australia se disputa por vez primera fuera de este país, en Doha, desde este lunes. Y además de los españoles, el gran protagonista de este lunes fue Denis Kudla, que ganó a Elliot Benchetrit, pero fue descalificado poco después de ser informado desde la banda de su positivo por coronavirus, cuando corría el segundo set, con 5-3 a su favor.

Desde la organización del torneo, tras recibir el informe médico del test, se avisó al entrenador del estadounidense, pero el partido se siguió jugando al no poder interrumpirse el juego ya que no hay descanso y así lo estipula la regla. "Hay que terminar el juego en disputa antes de parar el partido y al ganarlo él no tuve opción", dijo Benchetrit a Tennis Major. "Si me hubiera puesto 5-4 el triunfo era mío".

El galo nacionalizado marroquí podría tener que pasar una cuarentena de 10 días si se le considera como contacto cercano. Es el tercer positivo en la fase previa después de los argentinos Juan Pablo Ficovich y Francisco Cerúndolo.

El gran beneficiado de este encuentro fue el australiano Dane Sweeny, de 19 años y 794 del ranking. Derrotó al rumano Marius Copil y debía medirse a Kudla, por lo que pasa sin jugar a tercera ronda. Lo mismo le sucedió al ilicitano Mario Vilella con Cerúndolo.