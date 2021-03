Roberto Bautista repite final en Doha

Roberto Bautista luchará este sábado por un nuevo trofeo, el décimo que añadir a su palmarés, dos años después de alzar el último en este mismo escenario, el torneo de Doha (ATP250). Será su segunda final en cuatro torneos en 2021, pues perdió hace un mes la de Montpellier ante el belga David Goffin.

El castellonense impuso al ruso Andrei Rublev, reciente campeón en Rotterdam, donde Bautista cayó en primera ronda, igual que en el Abierto de Australia. El ruso, entrenado por el valenciano Fernando Vicente, y uno de los jugadores más en forma del curso, no pudo con el de Benlloch, que con un doble 6-3 en una hora y 13 minutos se convirtió en el primer finalista del torneo.

Precisamente Rublev había sucedido en el palmarés de Doha a Bautista en 2020, antes de que estallara la pandemia. Y se había beneficiado en esta edición de las bajas por distintas molestias del francés Richard Gasquet y el húngaro Marton Fucsovics, en segunda y tercer ronda respectivamente. El estadounidense Taylor Fritz y el georgiano Nikoloz Basilashvili, este último verdugo de Roger Federer en su regreso a las pistas un año más tarde, serán el otro finalista.

Roberto Bautista fue superior. Especialmente el primer set. En el segundo estuvo igualado a pesar de que el español rompió de entrada. Respondió con otro break el ruso, que acumulaba siete triunfos seguidos aunque los dos últimos sin necesidad de saltar a la pista. Cuarto triunfo en seis enfrentamientos para Bautista.

"He jugado un buen partido. He presionado mucho con su segundo saque y me ha ido bien. Llevo tres partidos en esta pista y Rublev se estrenaba. Eso ha podido afectar. Me encuentro muy bien y estoy muy feliz de disputar una nueva final en esta competición", dijo Bautista, que ha eliminado sucesivamente al estadounidense Reilly Opelka, con remontada, al kazajo Aleksander Bublic, y al austriaco Dominic Thiem en tres sets.



Sara Sorribes, semifinalista en México

Por otra parte, la valenciana Sara Sorribes juega este viernes de madrugada en España la semifinal del torneo WTA de Guadalajara (México), sobre pista dura, tras derrotar en cuartos de final por un doble 6-3 a la australiana Astra Sharma.

La castellonense puso fin a su mala racha en cuartos, ya que había perdido en sus últimas nueve veces que había pisado esta ronda, pero se mostró muy sólida ante una rival clasificada desde la previa para conseguir su billete para su tercera semifinal en el circuito profesional.

La vallera buscará la final ante la tenista checa Marie Bouzkova, segunda cabeza de serie en el torneo mexicano, a la que ya ganó en el único precedente entre ambas jugadoras.



Garbiñe Muguruza, finalista en Dubai

La primera raqueta española Garbiñe Muguruza superó a la belga Elise Mertens, décima favorita y 18 del mundo, a la séptima bola de partido por 6-4 y 7-6 (5), y accedió por primera vez a la final del WTA de Dubai, su segunda en dos semanas y la tercera en general en este curso.

Derrotada la semana anterior en la de Doha (cayó ante la checa Petra Kvitova), Muguruza tendrá una nueva ocasión para aumentar su cuenta de títulos, siete hasta el momento, con tres finales en lo que va de año: Yarra Valley, Doha y ahora en Dubai.

La española, novena favorita, se medirá en la final contra la ganadora del encuentro entre la suiza Jil Teichmann, entrenada por los españoles "Beto" Martín y Arantxa Parra, y la checa Barbora Krejcikova.