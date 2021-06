Sofía Kova, el inicio del largo camino para ser tenista

Ashleigh Barty, Simona Halep o Serena Williams son el espejo en el que se miran miles de niñas en todo el mundo que aspiran algún día a llegar a ser tenistas y que se esfuerzan desde bien pequeñas en seguir su camino. Entre todas ellas esta Sofía Kova, una joven valenciana que empieza a despuntar precozmente en el tenis con 9 años y que es el ejemplo de cómo se empiezan a preparar las niñas y niños de su edad para intentar cumplir sus sueños en el deporte algún día.

Su palmarés a tan corta edad empieza a llamar la atención, con 43 títulos en diferentes torneos autonómicos y nacionales e internacionales, pero su propio entrenador, el extenista Óscar Boix, tiene claro que ni ella ni ningún otro joven talento a esas edades tienen que fijarse como única meta ganar. "El objetivo ha de ser la tarea, aprender una disciplina, no solo darle importancia a ganar. Sofía no lo pasa mal compitiendo, pero siempre trato que no le dé demasiada importancia a ganar o perder. Es verdad que te quieres preparar para una profesión que requiere ganar y solo viven de ella los que ganan, pero con tan corta edad no hay que preocuparse de esto, eso llega más tarde. Incluso Nadal tiene esta mentalidad, hay que ir a hacerlo lo mejor posible y si ganas estupendo, pero si pierdes y has hecho todo lo que has podido y lo has dado todo, nadie debería pedirte nada más".

A ello añade Óscar Boix: "Les gusta entrenar y jugar, lo de competir depende, después de muchos años tengo claro que les gusta competir a los que ganan y creo que deberíamos hacer más énfasis en el entrenamiento y el aprendizaje y que la competición sea una fase más de ese aprendizaje, no el objetivo. Es una parte más del proceso porque la competición trae mucha frustración".



Aprender y divertirse



Además, pese a los éxitos de Sofía Kova, Boix lo tiene claro: "Con niños pequeños hay que tener muy pendiente la parte pedagógica y lúdica para que no se quemen enseguida, lleva desde los 4 años con nosotros, cada vez mejora más, si le ponen interés te llena de ilusión, vas más allá y le dedicas más tiempo. Ahora entrena todos los días menos uno de descanso casi por obligación".



Y es que a pesar de todo, reconoce que el tenis ha entrado en una dinámica en la que todo se va profesionalizando cada vez más pronto. "En los tiempos que corren, cada vez se empieza antes en cualquier disciplina deportiva, pero hay que tener cuidado con la profesionalización demasiado pronto porque si empiezas demasiado pronto se pueden aburrir y estás pidiendo una respuesta profesional a un niño. Hay que tener en cuenta el tema pedagógico para saber lo que se puede pedir y lo que no. A nivel de habilidades, hasta los 6 años, por mucho que quieras no puedes enseñar una habilidad específica, tiene que ser algo general, incluso algunos dicen que no es bueno especializarse en algo hasta los 10 años. En el tenis, como hay tanta profesionalización desde pequeños, el niño que con 10 años ya no despunta parece que no valga. Son muchas horas para adquirir una parte técnica que es muy extensa. A partir de los 7 u 8 años ya puedes empezar a entrenar correctamente, sin esperar una respuesta profesional porque son niños y hay que regular un poco".



Soñando con emular a las grandes



La propia Sofía asume esta filosofía de su entrenador que sirve para cualquier otra joven deportista de su edad. Por eso, además de su esfuerzo para seguir el mismo ritmo académico que sus compañeras y compañeros pese a sus largas sesiones de entrenamientos y torneos, tiene claro que lo más importante es divertirse mientras entrena y aprende, al margen de la competición. "Me gusta mucho el tenis y quiero seguir jugando. Me gusta todo en los entrenamientos, también el trabajo físico, pero me divierto también en los partidos. Me gusta mucho también ver partidos en televisión, a Halep, a Serena Williams o a Barty, por cómo juegan y porque le pegan fuerte", señala, dejando claro que a pesar de sus tres horas de entrenamiento diario, disfruta de cada aspecto del tenis como una niña que es, soñando con llegar algún día a ser como ellas.



Compagina estudios, tenis y otras aficiones



Empezó a jugar a los cuatro años, compaginando sus clases con las de ballet y piano, que sigue practicando. Y es que a pesar de las tres horas que dedica seis tardes a la semana, sabe que hay que volcarse también con los estudios y hacer alguna otra actividad. "Me levanto a las 7:00 o 7:00, desayuno, vamos al colegio a las 9:00, me recogen a las 15:00 y empezamos el entrenamiento a las 15:30, hasta las 18:30 o 19:00. Luego voy a casa y hago los deberes.. Cuando nos vamos de viaje a algún torneo, cojo mi tablet y ahí hago los ejercicios y todo lo que mandan. Las notas las llevo bien", afirma Sofía.

La pista dura del Boix Team Padel Museros es el escenario en el que trabaja la mayor parte de tardes (también entrena en las instalaciones de Jesuítas). Comparte afición con una amiga del colegio, con quien juega a dobles en tornos de alevines. Y es que es habitual que compita con otros niños y niñas de más edad.



Sofía también sabe de la importancia de la alimentación, aunque no por ello deja de comer algún que otro dulce, chocolate y helados los fines de semana, sobre todo. "Sé que es muy importante tener una buena alimentación porque luego te cansas rápido, los partidos son duros y hay que alimentarse bien. Vamos a la nutricionista, me dice el menú, me mide la grasa, si he crecido, cuánto peso, me da una comida equilibrada de desayuno, almuerzo, merienda y cena. Pero los dulces y el chocolate los como el fin de semana, también helados caseros".



Trabajo físico



El trabajo físico específico tampoco se descuida en estas edades, aunque obviamente son muchas menos horas las que le dedica. "Me gusta venir a entrenar. Me gusta venir y también hacer físico dos días a la semana".

Juan Sanchis Ferrandis, con 23 años de experiencia en la preparación física de tenistas, resalta las particularidades de trabajar con Sofía o con cualquier joven de su edad. "La preparación física para estas edades se basa sobre todo en la agilidad, el equilibrio dinámico y un poco menos el estático y luego la coordinación. Eso es lo más importante. Aunque ya estamos introduciendo la resistencia y la fuerza. Un tenista también necesita mucha fuerza de core y de piernas y estamos poniendo los cimientos en Sofía desde hace año y medio".

El trabajo físico y más a esta edad, no puede dejar de lado el aspecto lúdico. "Si ella no disfruta de lo que está haciendo es difícil que pueda estar horas y horas de entrenamiento y de preparación física. Una parte importante de nuestro entrenamiento es que disfruten, pero si no sale de ella es difícil que tenga continuidad. En el caso de Sofía se nota que disfruta".

Y si hay algo claro es que en ningún caso hay que acelerar estos procesos. "Es muy paulatino el aumento de la intensidad porque a veces en el deporte hay platós, momentos en el que el rendimiento parece que no aumenta ni mejora, pero no significa que no estés avanzando. Si tienes prisas, puedes tener problemas de lesiones, de desmotivación o de cansancio mental, hay que hacerlo con mucha cabeza. Yo veo a Sofía muy centrada, tiene una capacidad de trabajo muy grande, le puedo pedir otra serie más de este ejercicio y nunca pone pegas, veo que también tienen gran confianza en sus entrenadores, a veces le puedes pedir un esfuerzo muy grande y muestra una confianza ciega en lo que yo le pida. Eso no es fácil de encontrar, ese trabajo y esa fuerza de voluntad. En el aspecto físico, tiene una coordinación buenísima, se ve con la velocidad que hace los ejercicios con la escalera de agilidad, la comba. Hay cosas que yo no se las he enseñado y las ha aprendido en su casa durante el confinamiento, por ejemplo, con vídeos y demás. Pero hay que subir un escalón y otro y otro. Si quieres subir tres escalones seguidos te puedes estampar y yo creo que vamos por el buen camino".

