Djokovic preparará Wimbledon...¡en Mallorca!

El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, preparará su participación en el torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, en las pistas de hierba del Mallorca ATP, según ha confirmado este lunes a EFE fuentes próximas a la organización del evento mallorquín.

Los organizadores del torneo balear, que se disputará entre el 19 y el 26 de junio, se pusieron en contacto con Djokovic la semana pasada para ofrecerle una de las dos invitaciones que aun falta por asignar.

El entorno del reciente ganador de Roland Garros contestó que Djokovic se ejercitará, en principio, en una de las pistas del Country Club de Santa Ponsa (Calviá), cuya superficie es idéntica a la utilizada en Wimbledon.

"Djokovic entrenará aquí, incluso ha alquilado una casa en Mallorca, pero no podemos confirmar que formará parte de la lista de tenistas inscritos en el torneo", explicaron las mismas fuentes.

Asimismo, Rafa Nadal ha anunciado tras su derrota en las semifinales de París, precisamente ante el serbio, que no jugará en su isla natal a pesar de que en los años anteriores preparó Wimbledon en las pistas de Santa Ponsa coincidiendo con el torneo femenino WTA que se disputó hasta 2019.

En cambio, han confirmado su participación en el torneo mallorquín el austríaco Dominic Thiem, el ruso Karen Khachanov, el australiano Nick Kyrgios, el noruego Casper Ruud, los españoles Pablo Carreño y Feliciano López y el argentino Guido Pella, entre otros.

Asimismo, los ex tenistas, el croata Goran Ivanisevic, ex campeón de Wimbledon, y el alemán Tommy Haas, ex número dos del mundo, disputarán un partido nocturno denominado "Legends Match" en el transcurso de la inauguración de la nueva pista central del Mallorca Country Club un día antes del inicio del torneo.