Tsitsipas jugó la final de Roland Garros tras enterarse de la muerte de su abuela

Stefanos Tsitsipas le dedicó su final en Roland Garros a su abuela. Según contó el jugador griego en sus redes sociales en una emotiva carta, apenas 5 minutos altes de comenzar la gran final ante Novak Djokovic en la que caía derrotado tras ganar los dos primeros sets, el griego se enteraba del fallecimiento de su abuela. El subcampeón de Roland Garros ha querido hacer un homenaje a su abuela.

"Cinco minutos antes de que saltase a la pista, mi muy querida abuela perdió su combate por la vida. Una mujer sabia, cuya fe en la vida y su voluntad de dar y ofrecer no pueden compararse con nadie más que yo haya conocido"

"Es importante que haya más personas como ella en este mundo. Porque la gente como ella hacen vivir. Ellos hacen soñar. La vida no es ganar o perder. Se trata de disfrutar cada instante de la vida, sólo o con los demás", afirmó. "Vivir una vida plena de sentido, sin miseria ni abyección. Levantar trofeos y celebrar victorias está bien, pero no lo es todo". Tsitsipas no pudo dedicarle el triunfo a su abuela pero sí su entrega y lucha en una final que disputó en una situación emocional muy complicada.