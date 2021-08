Roger Federer no volverá a jugar más en lo que va de año. El tenista, que acaba de cumplir los 40, anunció este domingo en sus redes sociales que tendrá que pasar por quirófano de nuevo para operarse por tercera vez de su rodilla tras los problemas que arrastra desde Wimbledon y que le hicieron renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Estaré fuera de las pistas durante muchos meses. Quiero recuperar la esperanza para volver al juego", añadió el Basilea en Instagram. "He realizado muchos controles con los médicos", indicó Federer que insistió en que salió malparado de la temporada de hierba.

"Esta no es la manera de seguir adelante. Los médicos me aconsejaron una nueva cirugía y he decidido hacerlo. Tendré que operarme nuevamente y estaré durante muchas semanas con muletas. Intentaré volver lo más fuerte posible", añadió el suizo.

Federer cerrará 2021 con solo 13 partidos, y nueve victorias y cuatro derrotas, pues con su ausencia se perderá el US Open y las Finales ATP de Turín. Su peor año, sin duda, hace temer lo peor, el inicio de la cuenta atrás para la retirada de la leyenda suiza del tenis.

El helvético se sometió en el 2020 a dos intervenciones que le mantuvieron alejado de las pistas y del circuito durante más de un año. El campeón de veinte grandes disputó Roland Garros, aunque se retiró a pesar de ganar su partido de tercera ronda y a continuación jugó en Wimbledon. Después se perdió los Juegos Olímpicos y la gira americana previa al Abierto estadounidense.