Pablo Andújar, que en 2013 llegó a ser el 32º jugador mundial, habla de un intenso 2021, en el que vivió unos Juegos Olímpicos, y mira al futuro con naturalidad. Dentro de una semana estará en Indian Wells, el Masters 1000 bautizado en el mundillo del tenis como ‘el quinto Grand Slam’. Antes del esprint final de la temporada, el tenista nacido en Cuenca, pero de padre suecano y criado en València "desde muy pequeñito", dialoga con SUPER en las instalaciones del Club de Tenis Valencia, del que es socio de honor.

¿Es el tenis el deporte donde la igualdad entre mujeres y hombres es más efectiva?

Sin duda. El tenis es un ejemplo de igualdad en el deporte, básicamente, porque hay más o menos los mismos premios.

¿Cómo valora la experiencia de vivir dos torneos de tenis femenino en la ciudad?

Es algo muy bonito que se hagan este tipo de torneos en la Comunitat, aquí en València. A mí me gustaría que hubiese algún otro, si pudiera ser también masculino. Desde que perdimos el torneo del Ágora no hemos tenido un torneo Challenger. Pese a ello, sé que existe un esfuerzo detrás por organizar este tipo de torneos, y estoy agradecido, más allá de que yo no pueda jugarlo, pero realmente son eventos muy positivos para la ciudad. Por ejemplo, las niñas necesitan referentes, es tremendamente bueno que las tengan y puedan verlas de cerca, ver en persona a chicas que son exitosas en sus trabajos, que ganan torneos.

Hablando de referentes, ¿cuáles fueron los suyos?

Cuando empezaba y era muy pequeñito mi primer referente fue (Sergi) Bruguera. Ya después, cuando fui un poco más consciente y entrenaba más horas, (Juan Carlos) Ferrero.

Por lo que dice, se echa de menos un torneo masculino en València...

Sí.

¿Qué es lo que hace falta?

Yo creo que lo primero de todo es la voluntad de organizarlo. Para organizar un torneo de tenis se necesitan muchas ganas, es algo complejo, un jaleo. Después, cuando sondeas, quizá, no hay esa voluntad, ese apoyo. Yo personalmente, mi retirada está... No me queda mucho, cada vez queda menos tiempo... Yo quiero traer tenis masculino a València, a la Comunitat. Con la tradición y jugadores de tenis que tiene València podríamos tener perfectamente también un torneo de chicos. Por supuesto, sin perjuicio de los de chicas porque estoy encantado con los del Club de Tenis Valencia y del Sporting. Hay tres torneos en la Comunitat, pero me gustaría que fuesen cinco o seis.

Ha hablado de retirada, ¿la ve cerca?

No hablo de retirada. ¿Cerca? No creo que me quede mucho tiempo, la verdad. Un año o dos, máximo. No creo que más de dos.

Este 2021 fue un buen año, cargado de experiencias.

Sí, ha sido un buen año... los Juegos Olímpicos, las victorias ante Thiem y Federer... La pena fue alguna lesión. Entre febrero y abril estuve lesionado y no pude jugar torneos. Después en Wimbledon me lesioné y no pude competir hasta la Olimpiada. Eso, al final, con 35 años, hace que te cueste más volver. La puesta a punto cada vez es más difícil. Pero la ilusión la mantengo, sigo teniendo mucha hasta que el tenis y el cuerpo me digan basta.

¿En estos momentos de temporada, la cabeza está ya en 2022 o todavía quedan algunos retos pendientes?

Me voy pronto a Indian Wells, después jugaré dos o tres torneos indoor, no jugaré más de cuatro o cinco torneos antes de descansar y cargar las pilas para 2022. Estoy con ganas, a pesar de que los indoor nunca se me dieron excesivamente bien, pero son bonitos, además tras Indian Wells ya serán todos por Europa, cerca. Principalmente, agradecido porque en la situación en la que estamos que se sigan haciendo torneos es muy positivo para los tenistas.

Enlazando con la idea de que cada vez cuesta más, ¿cree que a Federer, Nadal y Djokovic no les queda ya demasiada cuerda?

Es un poco lo mismo que decía de mí. Rafa es de mi quinta, Novak tiene solo un año menos y Federer es más mayor. Lógicamente, el tiempo pasa y los rivales se hacen más fuertes. Ahí tienes mi respuesta. Creo que es ley de vida. Pero eso no quita que hablamos de tres fenómenos y, quizá, puedan pegar un último arreón.

¿Por quién apuesta Andújar como ‘rey de reyes’ del tenis?

Me encantaría que fuese Rafa, aunque será muy difícil. Si tengo que elegir uno, quisiera que fuera Nadal. Djokovic ha hecho un año tremendo. Es difícil dar un nombre porque son muy cracks los tres. Los tres son pura leyenda, pero si nos fijamos en este año, Djokovic es el favorito.