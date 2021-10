La tenista española Paula Badosa se clasificó este jueves para las semifinales de Indian Wells, tras derrotar a la alemana Angelique Kerber, y mantiene vivo el sueño de coronarse en el torneo del desierto californiano.

Badosa, número 27 del mundo, derrotó a Kerber por 6-4 y 7-5 en una hora y 26 minutos, y se enfrentará el viernes a la tunecina Ons Jabeur para colarse en la final del conocido como "quinto Grand Slam".

Tras un 2021 sensacional que está terminando en un gran estado de forma, Badosa se ha convertido en la primera española que llega a semifinales de Indian Wells desde Conchita Martínez en 2003.

Kerber se postulaba como una rival temible para Badosa, que este año disputaba por primera vez el cuadro principal de Indian Wells.

Sin enfrentamientos previos entre ambas, Kerber compareció como décima cabeza de serie del torneo, número 15 del mundo, ganadora de tres Grand Slam y exnúmero 1 del ránking de la WTA.

Pero Badosa jugó un tenis muy inteligente a lo largo de todo el partido, explotó los errores de la alemana, y mantuvo la cabeza fría en los momentos más espinosos del duelo.

"Me emociona muchísimo. Es mi segunda semifinal de un Másters 1000. La primera fue en Madrid (2021), que fue un sitio muy especial. Pero aquí estoy ganando muy buenos partidos", contó Badosa en declaraciones a Efe tras el encuentro.

"Madrid podría haber sido, ser entre comillas, una casualidad, pero ahora ya no y estoy contenta de haber demostrado eso", añadió.

Sólido inicio

Badosa arrancó el partido con autoridad y firmeza desde el saque para responder a los latigazos de derecha de Kerber.

La alemana soltaba el brazo sin pensárselo ni un instante y eso le llevó a cometer varios fallos que la española aprovechó para obtener el primer 'break' (2-0).

No le duró mucho la alegría a Badosa, ya que en el siguiente juego Kerber le rompió el servicio y, poco a poco, fue encontrando su ritmo sobre la pista.

Con el encuentro igualado (2-2), Badosa, de 23 años, y Kerber, de 33, se citaron en un cara a cara a ver quién de las dos aguantaba mejor la presión y quién conservaba la serenidad sin cometer fallos.

En ese reto de paciencia entre la figura en alza y la veterana consagrada se impuso Badosa, que salvó una delicada situación con 4-4 y posible ruptura de servicio para Kerber (lo remató con un "vamos" que se escuchó en todo el estadio), y que con 5-4 ya a su favor sacó petróleo de los errores de su rival para anotarse el primer set por 6-4 con un nuevo "break".

Momentos de dudas

Badosa, que se había mostrado más fiable y concentrada que su oponente en los instantes decisivos del primer set, mantuvo la inercia positiva en el segundo.

Sin flaquezas en su tenis, sin darse un respiro y con una derecha muy eficaz, Badosa tomó de nuevo ventaja y con 5-2 dispuso de dos bolas de partido para sacarse el billete a las semifinales.

Pero entonces despertó Kerber.

La alemana aumentó las revoluciones de su tenis, encontró las líneas y los ángulos que antes se le escapaban, y se embolsó tres juegos seguidos para igualar el encuentro 5-5 ya con el viento a favor y la grada de su lado.

Badosa admitió tras el partido que en ese momento se puso "muy nerviosa", pero lo cierto es que supo reaccionar con aplomo y sin perder la cabeza.

Cuando parecía que el segundo set se iba sin remedio al "tie break", Badosa, con 6-5 a su favor, consiguió un "break" providencial que tumbó finalmente a Kerber y que la convirtió en una de las cuatro mejores tenistas de Indian Wells.

La victoria sobre Kerber llega después de que en octavos de final superara con claridad a la checa Barbora Krejcikova (6-1 y 7-5), tercera cabeza de serie de Indian Wells y número 5 del ránking de la WTA.

Ahora le espera en semifinales Ons Jabeur, número 14 del mundo y duodécima favorita de Indian Wells que derrotó hoy en cuartos de final a la estonia Anett Kontaveit (7-5 y 6-3).

"Siempre he dicho que Ons tiene un talento descomunal. Para mí, es de las más talentosas del circuito, por no decir la más talentosa", dijo Badosa, quien espera "un partido muy duro" para poder alcanzar la final y quien aclaró que sus problemas en el hombro derecho en los últimos días no serán un obstáculo en ese encuentro