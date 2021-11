Genio y figura, y una más. Nick Kyrgios no se corta cada vez que habla, y esta vez no ha atacado a Rafa Nadal como otras veces pero sí al torneo fetiche del balear, Roland Garros, del que ha asegurado que es "la mayor basura que he visto". En su podcast 'No Boundaries', el australiano ha vuelto a criticar el Grand Slam de la tierra batida, donde no se ha encontrado nunca cómodo. Quién lo estaría, con trece ediciones dominadas por Rafa Nadal.

Kyrgios, que nunca ha pasado de tercera ronda en el grand slam parisino, lo ha comparado con otros grandes: "Roland Garros debe ser pura y simplemente suprimido del calendario. Es la mayor jodida basura que he visto. En el Open de Australia hay una presión enorme. Todo el mundo está pendiente de todo. En el entrenamiento, yo siempre decía 'joder' al ver a los periodistas detrás. No sabía qué hacer, es brutal. Y amo Wimbledon. Hasta la gente que no sabe de tenis conoce el torneo. Es el más prestigioso"

Kyrgios se atreve además a valorar el mejor tenista de todos los tiempos. Ninguna duda. Nada de Nadal o Djokovic. "Federer es el Michael Jordan del tenis. Es el que ha hecho más por el deporte, con los fans y los niños... De los tres creo que es el que más admiran. En global, fue el que hizo crecer al deporte y es la retirada que más daño provocará para los patrocinadores. Sin Federer no hay Djokovic y Nadal. Es el jugador más influyente que existe. Porque su juego ha sido copiado, con tipos como Dimitrov que literalmente lo han hecho. ¡Amigo, encuentra tu estilo! Aunque Djokovic gane otro Grand Slam lo seguirá siendo Federer".

'Bebé' Djokovic y vacunas

Y si los elogios a Federer le desbordan, también lo hacen las críticas. Con Nadal lesionado, ahora le toca a Djokovic. Nada nuevo bajo el sol. "Estoy seguro de que Novak es 'más grande' internacionalmente que Kyrie (Irving) . Novak es el rey de Serbia. Estamos hablando de uno de los mejores tenistas de la historia. Oye Novak, ¿jugaremos dobles juntos en el Abierto de Australia, bebé? No, estoy bromeando, no me haría eso a mí mismo".

Y sobre el Abierto de Australia y las dudas vertidas por el torneo hacia los tenistas no vacunados contra el Covid-19, Kyrgios, con la pauta completa de vacunación, cree que no debería obligarse a nadie a vacunarse para jugar. "Está mal obligar a alguien a vacunarse. Novak Djokovic, Kyrie Irving... Esos muchachos dieron tanto, se sacrificaron mucho. Son admirados por millones de personas. Yo estoy doblemente vacunado y no es moralmente correcto pedírselo a alguien. No puedes decir que ahí no juegas por ello. Debemos enviar un mensaje a la gente de Melbourne que estuvo 275 días confinada".