Quizá no termina de despejar las dudas sobre la realidad, pero lo cierto es que la tenista china Peng Shuai ha reaparecido públicamente durante un evento organizado por China Open por finales del Challenger junior de Pekín. Tras el revuelo surgido por su presunta captura por las autoridades y conociendo lo opaco de la comunicación en el país asiático, salió a la luz una foto de la tenista, junto a su entrenador y otras personas.

Ahora, con el vídeo en el evento tenístico que la dictadura comunista ha querido compartir públicamente, pretenden silenciar los rumores sobre su detención pocos días después de que la joven denunciara los abusos sexuales que sufrió por parte del ex viceprimer ministro chino, Zhang Gaoli.

Peng Shuai attends the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Finals in Beijing. pic.twitter.com/mWBEwzolmD — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) 21 de noviembre de 2021

Comunicado de la WTA al respecto

"Me alegra ver los vídeos publicados por los medios estatales de China que parecen mostrar a Peng Shuai en un restaurante en Beijing. Si bien es positivo verla, no está claro si es libre y capaz de tomar decisiones y actuar por su cuenta, sin coacción o interferencia externa. Este vídeo por sí solo es insuficiente. Como he dicho desde el principio, sigo preocupado por la salud y la seguridad de Peng Shuai porque la acusación de agresión sexual está siendo censurada y escondida bajo la alfombra. He sido claro sobre lo que debe suceder y nuestra relación con China se encuentra en una encrucijada", firmó el presidente de la WTA, Steve Simon.