La española Paula Badosa, que ganó en primera ronda del Australian Open a la jugadora local Ajla Tomljanovic (6-4 y 6-0), se enfrenta a primera hora de la madrugada de este miércoles a la italiana Martina Trevisan.

El partido entre la tenista catalana, que se entrena con el valenciano Jorge García, y la número 111 del ranking mundial de la WTA se disputa a la 01:00 h en España. El partido, que abre la jornada en la central Rod Laver, puede verse a través de Eurosport.

Paula Badosa tendrá no solo que jugar contra Trevisan, sino también frente a las molestias de los últimos días, tras la exigente final que vivió en el torneo previo de Sídney contra la checa Barbora Krejcikova, número cuatro del mundo.

"No me gusta quejarme, he llamado al físico porque lo necesitaba físicamente", comentó después de que solicitara atención médica en el último tramo del primer set ante Tomljanovic. Badosa, que se situó virtualmente en la quinta posición mundial tras su victoria comentó que la siguiente rival Trevisan, "es muy peleona".

"La conozco bastante, porque hace poco teníamos el mismo ranking. Es muy peleona, todas las rondas en Grand Slam son complicadas", agregó después de superar su recorrido del año pasado, en el que cayó en primera ronda.

"Tengo molestias en el hombro que llevo días arrastrando. Hoy ha habido momentos duros mentalmente", añadió.

Sara Sorribes se enfrenta a una de las mejores promesas actuales, Marta Kostyuk

A la misma hora, en la pista 1573 Arena, la jugadora castellonense Sara Sorribes se medirá a la joven ucraniana Marta Kostyuk.

La de la Vall d'Uixó, número 35 de la WTA, es favorita por su mejor ranking. Sin embargo, Kostyuk (66º) es una jugadora muy talentosa, de 19 años, con la que debe tomar todas las precauciones.

El cara a cara entre las dos se encuentra empatado a una victoria para cada una, llevándose la ucrania el último enfrentamiento entre las dos. Fue en enero de 2011 en Abu Dhabi Tennis, donde tras el 'rosco' inicial de Sorribes, Kostyuk se rebeló para imponerse en tres sets (0-6 6-1 6-4).

Curiosamente, dos buenas amigas, si las dos ganan sus partidos, Badosa y Sorribes tendrán que jugar en contra en la tercera ronda del Australian Open al compartir la misma parte del cuadro individual.

Estos son los partidos de los españoles que pueden verse esta madrugada del miércoles 19 a través de los canales de Eurosport, disponibles en Movistar + o en el canal temático DAZN:

FEMENINO

Trevisan - Badosa 01:00 h

Sorribes - Kostyuk 01:00 h

Parrizas - Zanevska No antes de las 05:30 h

MASCULINO

Hanfmann - Nadal No antes de las 04:00 h

Griekspoor - Carreño No antes de las 03:00 h

Alcaraz - Lajovic No antes de las 04:00 h

M. Portero - Garín No antes de las 06:30 h

El último de los duelos con españoles, el que medirá al valenciano Pedro Martínez Portero, en gran estado de forma, y al chileno Christian Garín, 19 en el ranking ATP, se presenta como uno de los más interesantes.