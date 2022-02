Tras una semana sin torneos, los pequeños ajustes que se producen en la clasificación mundial de la WTA hacen que las españolas Paula Badosa y Garbiñe Muguruza suban un puesto cada una y se sitúen en el quinto y sexto, respectivamente, al caer cuatro la polaca Iga Swiatek. Paula Badosa, jugadora muy vinculada a la Comunitat Valenciana y que en la actualidad cuenta con el valenciano Jorge García como entrenador, continúa así su progresión y sigue escalando en la WTA.

Badosa celebraba su mejor clasificación histórica con un mensaje en sus rees sociales: "Muchas piedras en el camino, pero la ilusión y la fe nunca se perdió. El sueño siempre fue más grande que todo. Gracias a los que me apoyáis y habéis apoyado siempre. Y a los que no, también porque me habéis hecho aún más fuerte. Seguimos…"

El podio se mantiene con la australiana Ashleigh Barty en el número 1, la bielorrusa Ariana Sabalenka en el 2 y la checa Barbora Krejcikova en el 3. La también checa Carolina Pliskova gana una posición para ser cuarta.

Por lo que al resto de jugadoras iberoamericanas en el top100 se refiere, la española Sara Sorribes aparece en el puesto 32, la colombiana Camila Osorio en el 49 y la española Nuria Párrizas en el 50.