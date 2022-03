No hay prácticamente un día en el que Nick Kyrgios no sea noticia en el mundo del tenis, ya sea por sus escándalos extradeportivos, sus extravagancias en las pistas o declaraciones polémicas contra otros tenistas. El australiano de nuevo ha abierto la boca y esta vez para hablar en positivo de Rafa Nadal.

Kyrgios ha analizado la carrera por ser el tenista con más Grand Slam de la historia entre el español, Djokovic y Federer. La siguiente cita por la corona será Roland Garros, donde Nadal es favorito tras ganar en Australia. Así opina Kyrgios en el podcast ‘No Boundaries’: “Es un emparejamiento horrible para Rafa. La pista no está siendo como a Rafa le gustaría, creía que no iba a conseguir muchos puntos gratis con su servicio, Medvedev le va a hacer jugar demasiado. Cuando Daniil ganó los dos primeros sets, vi muy difícil que Rafa remontara. Cuando llegaron al 2-3 0-40 dejé de mirar el resultado. Volví a mirarlo dos horas y media después y no me lo podía creer”.

El australiano no solo no le quita mérito a la victoria de Nadal por la ausencia de Djokovic en Australia, sino que además que valora su triunfo sobre Medvedev, el rival más duro para él.

En ese sentido Kyrgios añade: “No creo que eso importe. Las lesiones son parte del juego, las vacunas son ahora parte del juego. Nadal jugará contra quien tenga enfrente en ese momento. Creo que Medvedev es el mejor jugador en el mundo ahora mismo. Aunque Nadal ganó ese partido, Medvedev es muy consistente”.

¿Quién es el mejor tenista de la historia para Kyrgios?

Directamente el tenista australiano saca de la ecuación a Federer ya que “tienen el cara a cara perdido con Nadal y Djokovic”.

“Nunca he dudado de Nadal a lo largo de su carrera. Si gana Roland Garros es sin duda el mejor de todos los tiempos. Si Nadal gana 22 Grand Slams, tiene la corona”, sentencia