El torneo ATP Masters 1.000 de Indian Wells puede vivir en semifinales el esperado duelo entre los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz y para ello el mallorquín deberá superar al australiano Nick Kyrgios y el murciano al británico Cameron Norrie en los partidos de cuartos de final programados para la noche del jueves y la madrugada del viernes.

El choque del balear, quien a sus 35 años es el cuarto jugador del ranking ATP y este año ha ganado los 18 encuentros que ha disputado, el último por un doble 7-6 frente al estadounidense Reilly Opelka, comenzará no antes de las once de la noche, y a continuación jugará Carlos, no antes de las dos. Movistar+ tiene los derechos del torneo de Indian Wells para España y lo ofrece también por el canal #Vamos.

No sería el primer enfrentamiento entre el balear y el murciano, pues Nadal ya le ganó 6-2 y 6-1 en el Masters 1000 de Madrid en 2021, con un Alcaraz menos maduro en el circuito ATP que ahora.

Carlos Alcaraz Garfia, quien en cuartos de final se impuso al francés Gael Monfils por 7-5 y 6-1 en una hora y cuarto, y antes se había deshecho del estadounidense Mackenzie McDonald (6-3 y 6-3) y del castellonense Roberto Bautista (6-2 y 6-0), es el jugador de los ocho que siguen aspirando a conquistar el título en California que con más autoridad ha ganado sus partidos al no haber cedido ningún set y tan sólo 14 juegos, lo que muestra el gran estado de forma en el que está, ése que le ha llevado a encadenar nueve victorias seguidas y a presentar un bagaje de 11-1 este año.

El joven tenista de El Palmar, quien a sus 18 años es el decimonoveno jugador del mundo, ya venció a Norrie, de 26 y que ocupa el duodécimo puesto de la ATP, en la primera ronda del último Abierto de Estados Unidos. Lo hizo en tres sets por 6-4, 6-4 y 6-3 en un partido disputado en Nueva York el 31 de agosto de 2021 y que Alcaraz afrontaba como el jugador 55 del mundo y su rival como el vigésimo noveno.

La evolución de ambos tenistas ha sido evidente desde entonces pues el murciano ha subido 36 posiciones, más las que seguramente progresará tras este torneo, y ha ganado el Next Gen ATP Finals en la ciudad italiana de Milán y el ATP 500 de Río de Janeiro, en Brasil. De alcanzar la semifinal, se convertiría en el número 2 del tenis español, superando en el ranking ATP a Roberto Bautista.

Por su parte, el jugador nacido en la ciudad sudafricana de Johannesburg pero de nacionalidad británica ha escalado 19 puestos y a ello ha contribuido su triunfo en el ATP 250 de Delray Beach, en Estados Unidos, y la final que disputó y perdió frente a Nadal en el ATP 500 de Acapulco, en México.

Norrie será un rival de cuidado para Alcaraz, quien tendrá enfrente al jugador que defiende en el BNP Paribas Open el título que conquistó el pasado año cuando superó en la final al georgiano Nikoloz Basilashvili por 3-6, 6-4 y 6-1 para levantar el trofeo más importante de su carrera.

Es el último obstáculo antes de ese hipotético duelo con Nadal, quien a su vez tendrá el escollo de Kyrgios, el imprevisible tenista australiano que por mucho que hoy, con 26 años, sea el tenista 132 del mundo siempre es una amenaza por la calidad de sus golpes.