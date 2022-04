Paula Badosa está lesionada. La jugadora española ha anunciado este lunes que por motivos médicos es baja para la Billie Jean King Cup, por tanto no formará parte de la convocatoria del equipo español para la eliminatoria de España frente a Países Bajos. Según ha explicado la tenista, toma esta decisión "aconsejada por mi equipo médico y debido a problemas físicos y médicos con los que he tenido que competir en las últimas semanas". Su baja se suma a la de Garbiñe Muguruza.

La tenista, que cayó eliminada en cuartos de final del torneo de Charleston, ha anunciado esta decisión en un comunicado publicado en sus redes sociales admitiendo que "no ha sido fácil" y que "quien me conoce sabe lo complicado que es para mí no estar en una competición".

Badosa ha explicado que ha dado este paso "aconsejada por mi equipo médico" y "debido a problemas físicos y médicos con los que he tenido que competir en las últimas semanas". Por último, indicó que "estaré animando a mis compañeras en la distancia con el deseo de competir codo con codo junto a ellas en la próxima convocatoria". Ahora su objetivo es recuperarse cuanto antes y tratar de encarar al máximo la temporada de tierra batida con Roland Garros en el horizonte como gran reto.

España afrontará este fin de semana la eliminatoria contra los Países Bajos sin sus dos mejores jugadoras: Garbiñe Muguruza y Paula Badosa. A la ausencia conocida de la hispano-venezolana se ha sumado esta mañana la de la tenista neoyorquina, quien no estará presente en s-Hertogenbosch debido a las molestias que ha arrastrado en sus últimos eventos. Por lo tanto, Anabel Medina tendrá que apoyarse en el mismo equipo del año pasado: Sorribes, Párrizas, Masarova y Bolsova.