Novak Djokovic tiene un objetivo: llegar a Roland Garros al máximo nivel, tanto deportivo como de moral para así afrontar la cita del Grand Slam de París con todas las garantías. Y es que el serbio tiene claro que su gran rival en el torneo parisino sigue siendo Rafa Nadal. Este es el plan de Nole para sumar un nuevo 'grande' a su palmarés.

Dentro de ese plan, esta semana en el torneo ATP 250 de su localidad natal, Belgrado, donde aspira a conquistar el que sería su primer título de la temporada. El tenista serbio reapareció tras su obligada ausencia –vetado en Estados Unidos por no vacunarse– con un tropiezo inesperado con Alejandro Davidovich en Montecarlo, pero el torneo local representa una doble oportunidad para él, priorizando el defender su título de campeón en Roland Garros, donde se espera un duelo de máxima emoción con el gran favorito, Rafa Nadal.

Djokovic atendió a los medios de comunicación en Belgrado, donde se espera su debut este miércoles –ante el ganador del Medjedovic-Djere–, y no escondió su prioridad para Roland Garros, dotando de la importancia necesaria para el torneo en el que se empleará en los próximos días y en el que, como no podía ser de otra manera, parte como principal cabeza de serie. "Eso es indispensable para el resto de la temporada en tierra batida, que es el suelo más exigente en el sentido físico en nuestro deporte, y es necesario pasar más tiempo en la cancha. Me faltan partidos ante todo", comentaba, con respecto a mejorar su forma de cara a Roland Garros. Para optar al título en París, donde podría encontrarse con Nadal en semifinales o en la final, Djokovic habla del torneo de Belgrado de cara a conseguir el rodaje necesario y "llegar cuanto más lejos, mejor".

A por todas en Belgrado

La pasada temporada, Djokovic pudo disfrutar de levantar el título de campeón ante su afición, en este caso en el segundo de los torneos ATP 250 que se disputó en Belgrado –en el primero fue eliminado en cuartos–. Entonces, en la semana previa a Roland Garros, el número uno del mundo se inyectó la confianza necesaria para asaltar el trono en París, algo que quiere repetir en 2022 de nuevo con Nadal como gran rival. ¿Será el torneo de Belgrado su talismán?