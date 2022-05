El tenista español Carlos Alcaraz confesó sentir "mucha emoción" después de su victoria este viernes sobre Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open, donde tuvo problemas en el segundo set con una torcedura de tobillo que confía no le perjudique en la semifinal de este sábado contra el número uno, Novak Djokovic.

"Emoción, la verdad es que mucha emoción. Pocos jugadores pueden decir que han ganado a Rafa en tierra, me siento afortunado de ser uno de ellos y estoy súper contento", dijo en rueda de prensa, después de su primera victoria sobre el rey de la tierra.

El murciano empezó con el primer set a favor pero en el segundo perdió el control desde un esguince en el tercer juego. "Ha sido un segundo set difícil, me he torcido el tobillo, me molestaba pero no era razón para hacer el segundo set que he hecho. Estaba pensando en el tobillo y no en jugar el partido", explicó.

"Ir al baño me ha ayudado me he dicho 'si no te vas a retirar piensa en jugar no pienses en el tobillo, en darlo todo, luchar por cada bola', que soy capaz de hacerlo y eso me ha ayudado a tirar para arriba y salir como he salido en el tercer set", añadió, orgulloso también de su manera de cerrar el partido.

Alcaraz confió en estar al "200%" contra Djokovic. "De momento te voy a decir bien. Voy a hacer lo que tenga en mi mano para recuperarlo para que mañana esté al 100 no, al 200%", explicó sobre su tobillo, antes de hablar del serbio. "Djokovic es uno de los mejores de la historia. Yo ya estoy ahí, ya he vivido momentos difíciles. El entrenamiento con él me ayuda", dijo.

"Voy a jugar a ganar y luchar hasta la última bola. Es el trabajo que vengo haciendo durante mucho tiempo, cada día, y me siento muy orgulloso de saber que todo el trabajo está dando resultado. Siempre hay victorias que no vas a olvidar, tengo varios momentos, contra Tsitsipas en US Open, este partido lo voy a recordar durante toda la vida", terminó.