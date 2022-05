Novak Djokovic, semifinalista del torneo de Madrid tras ganar este viernes al polaco Hubert Hurkacz, aseguró que Carlos Alcaraz es "genial dentro y fuera de la pista", pero subrayó que "el mayor desafío que hay en el deporte es jugar contra Rafael Nadal en tierra batida".

El número uno mundial se refirió así, en rueda de prensa, a sus dos posibles rivales en semifinales. "No tengo ninguna preferencia. Me centro en mí mismo", dijo al respecto.

Pero preguntado por las expectativas creadas en torno a Alcaraz, afirmó: "Hay muchas cosas que son especiales en él. Ha batido muchos récords como jugador más joven, top 10. En las últimas décadas hemos tenido algunos campeones increíbles como Michael Chang. Pero, hoy en día, no estamos acostumbrados a ver a alguien que es adolescente y ya llega al top 10 y juega a un nivel tan alto".

"Su crecimiento, su mejora y su trayectoria, especialmente en los últimos seis meses, han sido increíbles", añadió.

"Es un tipo muy agradable fuera de la cancha. Tuve la oportunidad de entrenar con él y de pasar un poco de tiempo fuera de la pista con él aquí en Madrid, y debo decir que en todos los frentes, dentro y fuera de la pista, es genial", destacó.

"Me encanta verle jugar, como a muchos otros jugadores del circuito. Alabo su juego sin lugar a dudas. Es fantástico para nuestro deporte, sin duda", indicó. "Creo que es fantástico que tengamos un jugador joven que lo esté haciendo tan bien y que esté dando un nuevo aliento al mundo del tenis", añadió.

No obstante, para Djokovic enfrentarse a Nadal siempre supone "un placer especial".

"Es el mayor rival de mi carrera, ya lo he dicho antes, por muchas razones. Una de ellas es las veces que he jugado contra él. Es quizá el mayor desafío que se puede tener en el deporte, jugar contra él en tierra batida. Espero una gran batalla", dijo sobre un posible cruce.

Sobre su victoria cómoda ante Hukarcz, comentó: "Sin duda es un indicio positivo de que estoy en el buen camino para alcanzar el nivel de tenis deseado, al estar en uno de los mejores torneos del mundo, donde juegan los mejores jugadores".

"Por supuesto, me da confianza y me anima a seguir adelante. Creo que en términos de rendimiento, hoy fui muy sólido. Un 'break' (por set) fue suficiente para ganar contra Hubert, que es un jugador del top 10 y, por supuesto, siempre es un jugador difícil", agregó.

Djokovic dijo que las condiciones de esta jornada en Madrid, más calurosas, hicieron que la pelota botase alto.

"Por supuesto, cuando juegas contra un tipo grande con un gran servicio, nunca es fácil devolverlo. Pero creo que, sobre todo en el segundo set, he sacado bien y me he colocado en una buena posición para romper su servicio. Cuando se presentaron las oportunidades, las aproveché". indicó.

"Tengo muchas cosas positivas que sacar de estos dos últimos días. Por supuesto, estoy preparado para la siguiente ronda y para otra buena actuación", aseguró sobre su próximo choque ante Rafael Nadal o Carlos Alcaraz.