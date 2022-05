Carlos Alcaraz ha hecho historia al derrotar, en poco más de una hora, (1.04 minutos) al vigente campeón del Mutua Madrid Open Zverev (6-3, 6-1).

¿Cómo te sientes tras ganar en Madrid?

"Intento divertirme en pista. Este tipo de tenis me hace divertirme. Me lo paso bien jugando al tenis. Eso es lo que intentamos en cada partido"

Nadal, Djokovic, Zverev... Ganar ante los más grandes. ¿Cómo lo gestionas?

"Ahora mismo no pienso contra qué rivales me enfrento. La primera vez jugando contra jugadores tan grandes me hizo aprender. Ahora entro a pista pensando que puedo ganar y eso es lo que cuenta. Confiar en ti mismo y pensar en que puedes ganar en cualquier momento"

¿Qué se necesita para convertirse en un campeón como tú?

"Pare ser tenista se necesitan millones de horas de trabajo, sacrificio y pasárselo bien. Jugar a tenis tiene que ser divertido, que no sea una obligación".