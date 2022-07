La extenista y capitana del equipo español femenino Anabel Medina (Torrent, Valencia, 1982) explica en una entrevista con EFE que este verano va ser muy especial, pues a finales de julio nacerá su primer hijo, Lucas, lo que cambiará su dinámica habitual del periodo vacacional desde que colgó la raqueta.

Entonces dejó un gran palmarés tras veintiún años como profesional, en los que conquistó 39 títulos WTA (once en individuales y veintiocho en dobles), además de dos Roland Garros y una medalla de plata olímpica en dobles junto a Viví Ruano.

Está previsto que el niño nazca el 29 de julio, cerca del cumpleaños de Anabel, que es el día 31.

Pregunta: Le espera un verano muy distinto a los demás, ¿no?

Sí, un cambio de vida por todos lados. El nacimiento de un niño siempre es una noticia muy bonita pero a la vez supone una responsabilidad muy grande, pero estoy muy contenta. Todo hombre y mujer tiene etapas en su vida y ahora estoy afrontando una diferente.

Antes del nacimiento, ¿alguna escapada previa?

Pese al embarazo, no es que haya parado mucho. Mi ginecóloga me decía que mientras me encontrase bien hiciese vida normal, y así lo he hecho, pero como quiero que nazca en Valencia, me recomendó que a finales de junio estuviese ya aquí porque se puede adelantar. Después del torneo de Valencia me fui a desconectar unos días a Mallorca y después ya de vuelta a esperar a Lucas.

: ¿Y el resto del verano ya aquí con él?

Sí, estaremos aquí para que tanto la familia de Antonio (su pareja) como la mía lo conozcan y una vez me den el alta a mí y el nene pueda viajar, volveremos a Mallorca (donde reside gran parte del año con su pareja).

¿Habitualmente solía ir a algún sitio de verano antes?

Qué va, no tenía verano. Cuando jugaba me lo pasaba compitiendo porque era la época de Roland Garros y Wimbledon y después los torneos por Europa, y no me cogía vacaciones en verano, aunque otras jugadoras sí lo hacían. Ahora tampoco mucho, el año pasado coincidió con los Juegos Olímpicos, los dos anteriores nos escapamos cuatro o cinco días a Formentera, que es una isla que nos gusta mucho, muy tranquila, en modo relax, no en modo fiesta. Fueron las primeras vacaciones que tuve tras retirarme.

¿Entonces, no tiene dudas entre playa y montaña?

No te creas, a mí la montaña me gusta, mi familia es más de montaña, de hecho veraneábamos con tienda de campaña en el río Cabriel, que está cerca de Valencia. Nos íbamos dos meses, aunque ahora me tira más el mar: quizás la montaña es más para otros momentos.

En los días de verano, ¿cómo le gusta desconectar?

Soy muy activa laboralmente pero luego soy una persona muy tranquila, no necesito grandes planes. Igual nos acercamos un ratito a la playa o estamos en la piscina. Nos gusta elegir buenos restaurantes, disfrutamos mucho el tema de la gastronomía, pero nada de grandes cosas.

Ahora que reside en Mallorca, ¿paella o caldereta?

Paella, paella. De hecho todos los años en el torneo, en el que uno de nuestros patrocinadores es Dacsa, hacemos una paella para jugadoras. Me dicen que la han probado en alguna ciudad de España y les digo que la paella de verdad es la valenciana. Me gusta mucho el arroz, la paella, el arroz al horno, el meloso… y Antonio, que es madrileño, al principio se metía conmigo y me decía "Qué exigente eres con la paella", pero como ya es medio valenciano me dice: "Ahora te entiendo", porque ya ha probado la paella real. Cuando va por ahí ya se da cuenta de que le ofrecen arroz con cosas.

: ¿Ha cambiado mucho la alimentación tras retirarste del tenis profesional?

Antes de quedarme embazada, durante la pandemia, hice una dieta bastante estricta con deporte, porque pasé los tres meses sola y la actividad física me ayudaba a que el día pasase más rápido. Cuidaba mucho también la alimentación con el ayuno intermitente y una dieta diferente y me puse muy en forma. Desde ahí, he intentado mantener la rutina de cuidarme con la comida, porque conforme vas cumpliendo años es más difícil mantener la línea. No era de mucho caprichos, pero con el embarazo, sobre todo al principio, cuando lo pasé regular con náuseas y vómitos, decidí que si me apetecía comer algo, algún capricho, me lo comía y ya está.

¿Sigues con tu afición a los puzles?

Qué va. Estaba haciendo uno en Mallorca de 13.000 piezas que inicié hace mucho y dejé un poco de lado. Hace un par de meses lo retomé, ya que queda muy bien para la habitación del niño porque es la orquesta de Disney con todos los personajes, pero es que no me da la vida, no tengo tiempo material para hacerlo. Conforme se acerca el verano y hace calor no apetece tanto hacerlo y lo tengo abandonado.

¿También está atrapada con las series de las plataformas digitales?

Todo lo contrario, la gente en el confinamiento devoró las plataformas digitales y yo no vi ni una serie. Ahora estoy viendo... no sé ni el nombre... "El abogado del Lincoln", creo que se llama, y el otro día me reía porque estoy estancada en el capítulo 6. Me lo pongo y duro treinta segundos, y llevo tres semanas ahí.

¿Le gusta la lectura?

: La verdad es que no. Mira que lo he intentado, me han regalado el Kindle y no lo consigo. Creo que me ayudaría mucho con el vocabulario, porque hay momentos que tengo que hablar y tendría un vocabulario más amplio, pero no lo consigo. Me sabe mal porque creo que lo necesito, pero entre el trabajo que tengo y que no soy muy aficionada, no me acaba de enganchar.

Es directora del torneo WTA de Valencia, capitana del equipo español de tenis femenino y comentarista televisiva. ¿Cómo piensa compaginar su trabajo con la maternidad?

El planteamiento está enfocado en seguir. Es obvio que será muy difícil poder llevar el mismo ritmo de vida que antes porque viajaba veinticinco semanas al año y con un niño es muy difícil, porque esos viajes los hago sola. El objetivo es reducir el número de semanas pero seguir haciendo mi trabajo. Al principio será viable porque con las bajas de maternidad y paternidad, lo podemos compaginar. Las semanas que él se coja yo podré viajar sola o que viajen conmigo, pero una vez ya no tengamos este privilegio, será un poco difícil. Como soy primeriza, no sé exactamente cómo lo voy a hacer, a lo mejor con ayuda de alguien cuando el nene ya vaya a la guardería y no tenga que dedicarle las veinticuatro horas. El planteamiento de ser madre fue con la condición de que, aunque nos va a cambiar a vida, yo no perdiese la ilusión que tengo por sacar adelante mis proyectos, que son muchos y que no solo son viajar. También comento en la televisión y está el torneo que dirijo. Son cosas que me mantienen activa y me hacen feliz y no me gustaría dejarlas, aunque, que vaya a poder hacerlo, es algo de lo hablaremos dentro de un año y medio, y te diré "no"... o "sí"