Carlos Alcaraz se ha colocado entre los cuatro mejores del mundo este lunes a pesar de haber perdido el domingo la final de torneo de Umag (Croacia), donde defendía el título, ante Jannik Sinner por 6-7 (5), 6-1 y 6-1. El jugador italiano (10 mundial) ya le había derrotado este año en el pasado torneo de Wimbledon.

El joven tenista se ha convertido, a los 19 años y 2 meses, en el octavo tenista español que asciende al cuarto puesto de la clasificación internacional ATP, posición en la que aparecerá el lunes después de plantarse en la final del torneo de Umag (Croacia), y añade su nombre a una lista en la que figuran Rafael Nadal, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero (llegaron a ser número 1) , Àlex Corretja, Manuel Orantes (fueron número 2), David Ferrer y Sergio Bruguera (estuvieron entre los 3 mejores).

Alcaraz supera en el ránking de la ATP al griego Stefanos Tsitsipas y queda ahora a 1.130 puntos de Rafael Nadal, número 3 mundial (6.165), Alexander Zverev (6.850) y Daniil Medvedev (7.625), actual número 1 mundial. Novak Djokovic, ganador en Wimbledon, donde no había puntos en juego ste año y perdió los 2.000 que defendía como campeón en 2021, ocupa la sexta plaza mundial.

Alegría y decepción

"Es algo muy grande para mí. Por encima de mí hay grandes jugadores ahora mismo, como Rafa, Medvedev y Zverev. Ellos ya juegan por ganar los Slams. Ser uno de ellos y luchar por los Slams es algo increíble", valoraba Alcaraz tras la final en Umag este domingo. Un resultado del que no estaba demasiado contento tras ceder un 12-2 en los dos últimos sets. "Al final no sabía cómo jugar ante Sinner. No paré de fallar, no sabía que hacer", admitía el tenista español.

En la carrera del año por la Copa de Maestros en Turín, Alcaraz es el segundo del año con 4.270 puntos, tras Nadal (5.620) y por delante de Tsitsipas (4.010). Los tres tenistas están inscritos como los cuatro primeros cabezas de serie del Masters 1.000 de Montreal que comienza el 7 de agosto, junto a Medvedev. En el torneo canadiense no estará Zverev, que sigue recuperándose de su lesión de tobillo sufrida en Roland Garros, ni Djokovic, que sigue sin tener permiso para entrar en Estados Unidos y Canadá, al no estar vacunado contra el covid-19.

Cuatro títulos, seis finales

La final de Umag es la sexta que juega esta temporada Alcaraz tras jugar también la de Hamburgo la semana pasado (cayó ante Lorenzo Musetti). Anteriormente el tenista murciano había ganado los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los torneos 500 de Río de Janeiro y Barcelona. Hasta el momento suma 41 partidos ganados y solo seis derrotas en 2022.