El cuadro final de ATP Ferrero Alicante Challenger 2022 ha comenzado tras decidirse todos los clasificados al cuadro principal del torneo. La Academia Equelite, sede del torneo, ha recibido desde esta primera jornada una cantidad más que interesante de público, y se espera aún más durante la semana.

El jugador chino Bu Yunchaokete ha sido uno de los más destacados en cuanto a desempeño. El jugador ha desmostrado su motivación por competir en casa, es jugador de Equelite y se ha clasificado tras derrotar al español Jose Fco. Vidal 62 36 62 y al brasileño Oscar Jose Gutiérrez por 64 y 76.

Steven Diez y Rudolf Molleker han sido los otros jugadores que han salido más reforzados del cuadro clasificatorio y serán duros rivales a sortear para alcanzar los octavos de final. Steven Diez se impuso a la joven promesa Daniel Mérida en un duro 36 76 63 y al ucraniano Prihodko. Por su parte, Molleker no ha dado opción a los españoles Orgiles y Manzanera, ante los que no ha cedido ningún set. Los otros clasificados al cuadro final son el británico Stuart Parker, el italiano Federico Gaio, y el libanés Hady Habib.

Aunque en la jornada del Lunes ya se han jugado algunos partidos de primera ronda, es este Martes cuando entran en escena los principales favoritos. Así debutarán Fernando Verdasco y el francés Geoffrey Blancaneaux como número uno y dos del cuadro, y jóvenes promesas como ya el 170 del mundo y jugador de Equelite Emilio Nava, o el reciente campeón del US Open junior Martin Landaluce.

Martin ha recibido una invitación de la organización al ser una de las jóvenes promesas del tenis español. El madrileño ha estado unos días en la Academia preparando el que será su debut en un torneo profesional, como ya lo hiciera en su día Carlos Alcaraz, con el que pudo compartir pista en estos días para afrontar este debut con la máxima ilusión.