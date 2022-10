La ciudad de València volverá a contar con un torneo de tenis masculino con la recuperación de la histórica Copa Faulcombridge que se celebrará del 20 al 27 de noviembre en el CT Valencia coincidiendo también con la sexta edición del Open Ciudad de Valencia femenino. La que ya ha sido bautizada como 'la gran semana del tenis valenciano' se ha presentado este jueves 20 de octubre en el Palau Marqués de la Scala de la Diputación de Valencia. Como directora del Open Femenino, torneo integrado en el calendario ITF Internacional y de categoría 80.000 dólares, sigue un año más Ana Salas, mientras que al frente de la Copa Faulcombridge, estará el tenista profesional valenciano Pablo Andújar. Ambos estuvieron presentes en la puesta de largo del torneo junto al concejal de deportes, Javier Mateo; la presidenta del CT Valencia, Paz Zúnica. El diputado de Deportes, Andrés Campos no pudo asistir por motivos personales. Entre los asistentes destacó también la presencia de David Ferrer, último campeón hasta ahora de la Copa Faulcombridge en 2002; así como el presidente de la Federación Valenciana de Tenis, Antonio Martínez Cascales y el tenista valenciano Carlos Taberner.

El CT Valencia consolida su torneo femenino y recupera un torneo masculino, la Copa Falcombridge, torneo con una larga historia que se empezó a celebrar en 1933 y que tras el paréntesis de la Guerra Civil, continuó disputándose hasta 2002. Ahora, arropado por las instituciones valencianas y colaboradores, la Copa Falcombridge, en cuyo palmarés, además de Ferrer destacan figuras como Manolo Santana o Andrés Gimeno, inicia una segunda etapa.

Tanto la Copa Falcombridge como el Open Ciudad de Valencia contarán con sendos cuadros individuales de 32 tenistas y uno de dobles de 16.

Pablo Andújar se mostró ilusionado con su nueva faceta de director de torneo y contó cómo se gestó el regreso de la Copa Falcombridge: "La Junta directiva del CT Valencia me dijo que querían traer un torneo masculino a València. Yo recordaba de pequeño ver la Copa Falcombridge en el club e incluso con 16 años, recibí una invitación para participar en la última edición que ganó David Ferrer". Para el tenista natural de Cuenca pero afincado desde niño en València, supone un gran paso para el tenis valenciano volver al circuito masculino: "Yo he vivido el Open 250 y luego 500 en València y me alegra que otra vez los tenistas valencianos y el público pueda volver a disfrutar de un torneo así en casa".

Ana Salas, como director del Open Femenino destaca que el hecho de ir de la mano con el torneo masculino enriquece a ambos aunque destacó que el objetivo principal "es fomentar el tenis femenino" y destacó la buena coordinación y colaboración con Pablo Andújar: "hemos planificado muy bien el torneo para que se puedan celebrar de forma paralela sin problemas. En los primeros días usaremos seis pistas de forma simultánea".

David Ferrer, como último ganador de la Copa Falcombridge, agradeció "a las instituciones y colaboradores y al CT Valencia, del que formo parte, que hayan apostado por este torneo. Es muy importante para los jóvenes jugadores que puedan verse reflejados y tengan referentes. Seguro que los participantes en València pronto estarán en las primeras posiciones del ránkint ATP".

Carlos Taberner, también, al igual que Andújar y Ferrer jugador del CT Valencia, será uno de los 32 integrantes del cuadro masculino: "me alegra mucho poder jugar en mi club. Es una gran oportunidad que este año tengamos también torneo masculino para poder participar".

Paz Zúnica, presidenta del CT Valencia recordó los orígenes de la Copa Falcombridge: "un torneo que lleva el nombre del gran impulsor del tenis en la Comunitat Valenciana y que empezó a disputarse un año después de su fallecimiento. Es un torneo que ha dado fama internacional a València y que ahora recuperamos con toda la ilusión gracias a nuestros patrocinadores y al apoyo institucional".